Un millón 350 mil maestros ya se afiliaron a Morena, asegura líder del SNTE

El líder del SNTE confirmó que ya van un millón 350 mil docentes afiliados y negó presiones en el proceso.

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 11:30 a.m.
A
Un millón 350 mil maestros ya se afiliaron a Morena, asegura líder del SNTE

El senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó que el proceso de afiliación de maestros a Morena "va muy bien" y que se trata de un procedimiento libre, sin presiones ni coacciones.

En entrevista, detalló que actualmente suman un millón 350 mil docentes afiliados, y confió en que para finales del ciclo escolar se alcance la meta de 5 millones.

"Creo que en este ciclo escolar podremos llegar a la meta. Hay mucho ánimo de los compañeros por participar, pero nuestra prioridad es sacar adelante el sentido humanista de Morena y de justicia social que hace muchos años los mexicanos estaban esperando", dijo.

Libertad de decisión

Cuestionado sobre si hay reticencia de algunos maestros, Cepeda respondió que "quizá de algunos, pero es libre. Los maestros se identifican entre ellos, ya saben quiénes militan en otros partidos y se respeta".

También negó cualquier tipo de presión: "No, no, de ninguna manera. No hay forma". Aseguró que el perfil académico del magisterio –100% con licenciatura, 70% con maestría y el resto cursando o con doctorado– hace imposible cualquier intento de coacción.

Incendio en el SNTE

Por otra parte, lamentó que a casi tres meses del incendio en la sede del SNTE, los hechos sigan impunes. Señaló que existen denuncias con pruebas, videos y fotografías, pero "no ha sucedido nada".

Aseguró que los responsables no fueron maestros, sino "infiltrados, gente contratada". Llamó a privilegiar el diálogo y la concertación en el gremio, así como a que la disidencia aprenda a coexistir y a tolerar.

