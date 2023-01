Un nuevo operativo en Culiacán deja un fallecido

A-AA+

Los habitantes del sector oriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, vivieron otra noche de sobresalto. Durante el sábado y la madrugada del domingo los vecinos reportaron tiroteos.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que se llevó a cabo un operativo y se informó de la muerte de un adulto mayor, por heridas de bala.

Los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Hidalgo, donde se realizó un despliegue de militares y policías, con el respaldo de un helicóptero.

Testigos aseguraron que el helicóptero, que no tenía luces encendidas, sobrevoló la zona por más de 40 minutos.

En dos mensajes difundidos a través de redes sociales, el secretario de Seguridad Pública del Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que el desplazamiento de fuerzas federales, estatales y municipales correspondía a un operativo de los tres niveles de gobierno en la colonia Miguel Hidalgo, en la parte oriente de la capital del estado, y también pidió no hacer caso a las versiones falsas.

A través de redes sociales, vecinos de colonias aledañas a ese sector reportaron denotaciones continuas de armas automáticas, lo que sembró la inquietud entre la población, de que se volvieran a repetir las escenas de violencia vividas durante el pasado "jueves negro", cuando se llevó a cabo la recaptura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Muere adulto mayor. Horas después, la Fiscalía General del Estado informó que a consecuencia del operativo murió un adulto mayor, identificado como Isidro "N", de 84 años, debido a un impacto de bala.

Se informó que el hombre fue auxiliado por elementos del Ejército, que lo trasladó al hospital del ISSSTE, donde horas después murió a causa de las heridas.

La fiscalía indicó que, hasta ayer, no se habían determinado las circunstancias en la que esta persona resultó herida.

Familia pide ayuda. La familia del adolescente Luis "N" de 14 años, quien recibió un disparo en el abdomen el 5 de enero, durante el operativo de recaptura de Ovidio Guzmán, pidió ayer domingo ayuda económica para sufragar sus gastos de estancia en Culiacán, donde está hospitalizado el menor.

Aunque se desconoce el lugar exacto y las circunstancias en las que Luis resultó herido, la Secretaría de Salud estatal informó que cubre los gastos médicos para la atención del paciente en el Hospital General de Culiacán.

La madre del menor, Eva Vega, divulgó en redes sociales que son vecinos de la comunidad de Paredones, a 40 kilómetros de la capital, por lo que se les dificulta cubrir los gastos del traslado y la estancia en la ciudad.

El adolescente presenta daños en la columna, a consecuencia del impacto de bala.

Anuncian regreso a clases seguro. La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado anunció el domingo que la seguridad está garantizada en todo el estado para que este lunes regresen a clases 550 mil 439 alumnos del nivel básico, como lo marca el calendario escolar.

La dependencia indicó que la instrucción del ejecutivo estatal es continuar con las actividades escolares de manera presencial, para no afectar el proceso de aprendizaje de los menores.