Una inmunidad desequilibrada, culpable de muertes por Covid-19

Un especialista en biomedicina molecular aseguró que los casos en que el Covid-19 se complica, depende de otros factores que no repercuten directamente en el coronavirus, sino que tienen que ver con sistemas inmunológicos disfuncionales.

El doctor Leopoldo Santos Argumedo informó a través de una ponencia organizada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), que estas fallas inmunológicas en vez de cumplir su papel protector, causan daños en el cuerpo humano.

Hasta la fecha, se ha demostrado que el 15 por ciento de las personas que dan positivo a SARS-CoV-2 y que presentan síntomas graves, cuentan con respuestas inmunes débiles.

La disfuncionalidad en estos organismos liberan decenas de citocinas, que son proteínas que provocan inflamaciones, estragos pulmonares, embolias, edemas o neumonía. Estos padecimientos son causantes de daños en diferentes órganos y en el peor de los desenlaces, la muerte del paciente.

El sistema inmune se manifiesta de dos maneras distintas: Innata y adaptativa. La primera está presente en todos los tipos de organismos, sin la necesidad de haber tenido contacto con algún patógeno. Está constituida por moléculas y células que ayudan al cuerpo humano a librar eficazmente un alto porcentaje de enfermedades infecciosas.

Los pacientes que muestran síntomas leves de la enfermedad, generan una respuesta inmune innata, la que es fácilmente controlada, mientras los que entran en un estado crítico presentan una respuesta inmune descontrolada durante el tiempo de la infección.

"En esos últimos casos se debe atender farmacológicamente por médicos especialistas a fin de salvar la vida del paciente, porque si no se les atiende de forma oportuna, seguramente van a fallecer", puntualizó Santos Argumedo.

Cuando un virus entra en contacto con el cuerpo humano, la respuesta inmune innata responde al instante y su acción se prolonga hasta después de tres o cuatro días, para así proteger al organismo de cualquier susceptibilidad durante ese periodo.

Por otro lado, la inmunidad adaptativa se acciona de manera muy lenta y requiere al menos cuatro días para activar sus mecanismos de defensa, que funcionan mediante la unión de linfocitos T y B, generadores de anticuerpos que aparecen en la sangre a partir del quinto día, desde que el patógeno habita en el cuerpo de la persona.

En el caso de la enfermedad por Covid-19, el virus entra al organismo por medio de la mucosa respiratoria de los pulmones y la digestiva, donde la inmunidad innata se reproduce en las células que recubren las superficies del cuerpo, conocidas con el nombre de epiteliales, las cuales eliminarán al patógeno sin ningún tipo de efectos secundarios.

Santos Argumedo explicó que la inmunidad adaptativa se manifiesta cuando el sistema inmune innato es incapaz de controlar las infecciones que se presentan en el cuerpo, "la cual generalmente ya no se presenta o su respuesta es leve con el fin de ahorrar recursos energéticos".

La reacción inflamatoria del organismo se encarga de activar la inmunidad adaptativa, por consiguiente es un gran número de pacientes que contrajeron el virus del SARS-CoV-2 los que presentan este proceso. Ante la posibilidad de sufrir daños colaterales, se origina una respuesta inmune de reparación celular, lo que quiere decir que se presentan dos fases: una de daño y otro de restauración del tejido pulmonar.