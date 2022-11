Una semana de ataques de AMLO a defensores del INE

A-AA+

En lo que va de la semana, el presidente Andes Manuel López Obrador se ha lanzado en sus conferencias mañaneras en contra de los organizadores de la marcha "El INE no se toca", programada para el domingo 13 de noviembre en distintas ciudades del país.

Desde su conferencia mañanera del pasado lunes hasta este jueves 10 de noviembre, López Obrador ha sumado adjetivos en contra de los participantes a la marcha para defender al INE y contra la reforma electoral.

"Rateros", "corruptazos", "racistas", "lambiscones" y "cretinos" han sido algunos de los adjetivos que ha expresado López Obrador durante la semana.

Lunes

El lunes 7 de noviembre, el Presidente aseguró que se garantizaría el derecho a que sus opositores llevaran a cabo la protesta en la Ciudad de México, y que el Zócalo estaría abierto para que si lo deseaban, terminara ahí la protesta.

Ese mismo día, López Obrador hizo un llamado a sus seguidores a no acudir al Zócalo el 13 de noviembre, día de su cumpleaños, para evitar confrontaciones.

Sin embargo, el lunes calificó a los organizadores de "rateros, hipócritas, deshonestos y sin autoridad moral".

Martes

Un día después, llamó "cretinos y corruptazos" a los promotores de la marcha y los conminó a que se vayan "a engañar más lejos".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador cuestionó a los participantes de la marcha porque en los "fraudes" de 2006 y en las anomalías de la elección presidencial de 2012, "el INE no hizo nada".

"¿Ese es el INE que defienden? ¿Eso eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que llaman, con la reforma electoral, buscar destruir la democracia? Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan a engañar más lejos", declaró.

Miércoles

Por tercer día consecutivo, López Obrador siguió con calificativos y a los organizadores de la marcha "Yo apoyo al INE" los llamó "aspirantes a fifís", además de "lambiscones" para "quedar bien con los "machuchones".

"Lo interesante es que se manifiesten, es como el mundo al revés, pero más que nada lo que decíamos ayer, que estamos viviendo tiempos importantísimos, imagínense, aspirantes a fifís, fifís, dirigentes de partidos conservadores manifestándose. ¿Cuándo se había visto esto?

"Va a ser muy interesante, y esto es parte de la democracia y también que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas, porque es verdad (...) Se ofenden los muy hipócritas cuando se les dicen racistas, porque están acostumbrados a la simulación. Entonces todo esto tiene que ventilarse, es muy importante el debate. ¿Qué país queremos? ¿Vamos seguir con lo mismo, con las hipocresías, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo?", declaró.

En el Salón Tesorería, señaló que muchos de los que participarán en esta marcha aspiran en lo económico a parecerse a los "fifís" y si están interesados tienen que juntarse con los "machuchones", con los oligarcas y ser "lambiscones".

"No le tiene amor al pueblo, pues eso también es sabido, y hay gente que viene de abajo, pero que se volvieron ladinos, se desclasaron, el aspiracionismo, quieren parecerse en lo económico a los fifís, a tener un Ferrari. Como decía uno de los multimillonarios famosos recientemente: ´No puedes, si aspiras a un Ferrari, andar en un Toyota´; y el roce social, y además si te interesa la política, ´cómo te vas a colar si no te juntas con los machuchones, con los oligarcas´.

"Para que seas empleado de ellos, tienes que hacer relaciones, quedar bien, ser lambiscón", dijo.

Jueves

Y en su mañanera de este jueves, por cuarto día consecutivo, el presidente López Obrador siguió con sus señalamientos y a tres días de la marcha, acusó que hay "intelectuales orgánicos" que avalaron fraudes electorales, pero que ahora se disfrazan de demócratas y eso es "un acto de cretinismo".

"Qué creen que la gente no se da cuenta que pueden engañar a la gente, cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos, en el 2006 ahora se disfrazan de demócratas. No, no, eso sí es una vergüenza, es un acto de cretinismo", dijo.

Aseguró que es importante terminar de limpiar y purificar la vida pública del país "porque el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría".

"Por eso hablamos de que era una oligarquía conservadora, son los que quieren regresar por sus fueros, nosotros también queremos que regresen, pero lo que se robaron", expresó.