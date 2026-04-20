UNAM lanza programa gratuito para declaración anual 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- La

(FCA) de la

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puso a disposición de la ciudadanía su, diseñado para facilitar la presentación de laEsta iniciativa buscay asegurar que las personas físicas presenten su información ante el(SAT) de manera correcta y oportuna.Según información publicada por la, los expertos brindande formularios, la deducción de gastos y la resolución de dudas técnicas, garantizando unpara los contribuyentes que no cuentan con los recursos para contratar servicios contables privados.Estructura de la asesoría paso a pasoPara recibir la orientación técnica en las instalaciones de la facultad (específicamente en eldel), el contribuyente debe seguir este orden de acciones:: El interesado debe registrarse a través del micrositio oficial de la FCA o vía telefónica al 55 56 22 84 68 para asegurar un espacio de atención.y diagnóstico: Los asesores realizan una revisión de ladel usuario para identificar el régimen bajo el cual tributa (sueldos, honorarios o RESICO).de acceso: Se verifica que el contribuyente cuente con su, así como su contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente, elementos indispensables para ingresar al sistema.precargada: El personal universitario ayuda a revisar que losreportados por loscoincidan con la realidad del trabajador.: Se asiste en eldel formulario para obtener ely conocer si existe un saldo a favor o un impuesto por pagar.Requisitos indispensables para el contribuyenteDe acuerdo con las directrices de la(OECD) sobre el, laes clave. Para el programa de la UNAM, se solicita lo siguiente:y RFC: Documentos básicos para validar la identidad del titular ante los asesores.: Es necesario contar con los archivos digitales (.cer y .key) y la clave privada para realizar cualquier modificación o envío en el portal del SAT.: En caso de haber percibido intereses o dividendos, se deben presentar las constancias emitidas por las instituciones financieras.: Facturas (CFDI) de, colegiaturas, gastos funerarios o intereses hipotecarios que puedan reducir la base gravable.: Contar con ely el nombre del banco (a nombre del contribuyente) para el depósito en caso de saldo a favor.