UNAM y Canadá impulsan movilidad académica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- La

(UNAM) y organismos de investigación de Canadá

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

su colaboración en ciencia, humanidades y tecnología, con énfasis en aumentar la, impulsar proyectos conjuntos en áreas estratégicas y explorar nuevos, en un contexto internacional marcado por retos globales compartidos.Durante un encuentro con el rector de la Máxima Casa de Estudios,, el presidente del Consejo de Investigación para Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá,, y la vicepresidenta del Consejo de Investigación para las Ciencias Sociales y las Humanidades,, coincidieron en la necesidad de ampliar la relación institucional ante el actual escenario geopolítico.Lomelí Vanegas subrayó queen todas las áreas del conocimiento es una prioridad para la UNAM, de forma particular a través de una mayorde licenciatura y posgrado, así como deentre ambas naciones."Encomo los actuales, descubrimos que tenemos", expresó.Además, el rector destacó el potencial de colaboración en temas como lay la, donde ambos países enfrentan desafíos similares, y planteó la posibilidad de desarrollarcon el fin de formar recursos humanos en sectores estratégicos.Por su parte, Adem señaló que para Canadá es prioritario consolidaren ciencia y tecnología, y consideró a México como un socio clave, especialmente en el contexto global actual. Recordó que de manera reciente se firmó un acuerdo con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) el cual reconoce la calidad de la investigación que se hace en el país, particularmente en laAgregó que los consejos que encabeza junto con Lamoureux financian tanto a universidades como a investigadores canadienses, con énfasis en colaboraciones internacionales. En México, participan en iniciativas como lay proyectos vinculados conEn ese sentido,planteó ampliar la cooperación en el estudio y la revitalización de estas últimas, abordadas no solo desde su dimensión lingüística, más bien como parte de procesos de comunicación intergeneracional. De igual modo propuso trabajar conjuntamente en temas relacionados con la(IA) y sus implicaciones sociales.En la reunión participaron el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM,; la coordinadora de la Investigación Científica,; y la secretaria académica de la Coordinación de Humanidades,, quienes expusieron las fortalezas de la universidad en campos como matemáticas, transición energética, biotecnología en salud e, así como en estudios sobre migración, pueblos indígenas e interculturalidad.También asistió el delegado comercial de la embajada de Canadá en México,, quien subrayó que ambos países mantienen unabasada en lay la sustentabilidad regional.