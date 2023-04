UNAM ya cuenta con dictamen sobre caso Yasmín Esquivel, asegura Graue

A-AA+

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, adelantó que el Comité de Ética de la institución ya concluyó los estudios sobre el caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mossa al trabajo de Édgar Báez.

En una entrevista que ofreció al canal de Noticias N+ con Danielle Dithurbide el rector de la máxima casa de estudios subrayó que no podían hablar del caso de supuesto plagio, ya que se afectaría la presunción de inocencia de la actual ministra.

"Se nos impidió hablar del tema por completo y lo respetamos como tal, nosotros le dimos la oportunidad a través del Comité de Ética de presentar todos sus alegatos, el Comité los ha recibido y está pronto a dictaminar" aseguró.

Adelantó que el Comité de Ética Universitaria ya concluyó los estudios al respecto de la copia sustancial de la tesis de la ministra. "Están listos para emitir un dictamen" manifestó en entrevista, sin embargo, dice que no conoce los resultados, pero espera tenerlos antes de que se den a conocer.

Asimismo, se pronunció sobre el tema: "El plagio es indudablemente una negativa a la intelectualidad y al reconocimiento de la labor de otros", sentenció el rector añadiendo que como universidad no podrán permitirlo.

Ante el cambio de reglamento de la UNAM que ya le permite revocar títulos, señaló que esto establece qué instancias podrán actuar en casos de "copia sustancial" de una tesis; "se estableció todo un procedimiento para la detección oportuna de estos casos".

Aclaro que esto no aplica para casos del pasado "no significa que el dictamen vaya a salir mal", reiteró.

Sucesión en la UNAM

En noviembre de 2023 Enrique Graue dejará su cargo como rector, ante el cambio de quien llevará el liderazgo expresó "Que sea una transición en apego a la autonomía universitaria, sin injerencias externas, en interés de los universitarios".