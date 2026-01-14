logo pulso
Unión Europea condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz

Llamado a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en México por parte de la Unión Europea.

Por El Universal

Enero 14, 2026 08:15 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- La delegación de la Unión Europea (UE) en México condenó el asesinato del periodista Carlos Castro el pasado 8 de enero en Poza Rica, Veracruz, y reiteró su preocupación por "los elevados niveles de impunidad" en los casos de periodistas y personas defensoras asesinadas en México.

Conjuntamente, la Unión Europea, Noruega y Suiza, externaron su preocupación por la violencia e intimidación que periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan en algunos contextos en México, lo que constituye una amenaza a los derechos humanos.

La delegación indicó que las circunstancias del crimen del reportero de nota roja y las labores de investigación periodística, así como las amenazas previas, "son indicios de que existe un vínculo directo entre la labor periodística del señor Castro y su asesinato".

"Valoramos el compromiso expresado por el Gobierno federal para esclarecer los hechos y alentamos a las autoridades competentes a continuar las investigaciones y las acciones de protección", señaló la Unión Europea en nuestro país.

Se instó además a las autoridades a generar entornos favorables y protección para que periodistas y personas defensoras en México puedan ejercer sus actividades libremente, sin poner en riesgo sus vidas y sin amenazas, para evitar que haya "zonas de silencio" donde ningún periodista se atreva a trabajar.

"Reconocemos los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas para esclarecer los últimos casos de asesinatos y prevenir nuevas agresiones.

Animaron a las autoridades mexicanas a seguir avanzando en la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de herramientas, como el Mecanismo de Protección, así como mantener un diálogo con la sociedad civil.

"Refrendamos nuestra disposición a seguir trabajando con el Gobierno de México, a través de acciones de cooperación, en favor de la protección de los derechos humanos, la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como del fortalecimiento de los servicios de procuración e impartición de justicia. Protejamos sus Voces", añadió.

SLP

El Universal

