Urge Adán Augusto a limpiar Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, urgió a "limpiar" al Poder Judicial, que dijo, sigue siendo un lastre para el combate a la impunidad y la inseguridad.

Al hablar a nombre del Poder Ejecutivo durante la comparecencia de los titulares del Gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicamaral de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, el funcionario enfatizó que se debe avanzar para recuperar la confianza de la ciudadanía en los jueces y la justicia.

"No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente", remarcó.

En el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado, donde se realiza la reunión, el responsable de la política interna del país subrayó que la intención del gobierno federal no es militarizar al país, sino cumplir con eficacia y eficiencia un mandato dado por el pueblo, de acabar con el lastre de la inseguridad.

"La Fuerza Armada no sustituirá a las autoridades civiles de ningún orden de gobierno ni eximirá a dichas autoridades de su responsabilidad en materia de seguridad pública", señaló Adán Augusto López, al recordar que derivado de la construcción de un consenso político, se acordó que las Fuerzas Armadas participaran en las tareas de seguridad pública en las entidades federativas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

"No hay institución mejor preparada, mejor capacitada ni mejor organizada que nuestras Fuerzas Armadas para continuar la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado", apuntó.

Por otra parte, sostuvo que "contrario a lo que se ha expresado, para nosotros las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales en la estrategia de seguridad del gobierno federal" y afirmó que se prioriza la vida y la paz "por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas", pues con astucia e inteligencia se puede ser más eficaces combatiendo a la criminalidad.