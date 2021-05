Urge LO a indagar tarjetas por votos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR) investigue y castigue todos los casos en que partidos y candidatos —entre ellos Morena— ofrecen tarjetas con recursos económicos a cambio de votos, porque esa es una práctica antidemocrática.

En 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentó jurisprudencia —a partir de un juicio de revisión constitucional respecto a la elección para gobernador de Coahuila, que promovió el PRI—, al determinar que en campañas electorales es legal el reparto de tarjetas que dan beneficios a los ciudadanos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo celebró que tuvo efecto su denuncia en contra del aspirante del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, quien reparte una "tarjeta regia" y a quien la FEDE investiga por un probable delito electoral.

El Presidente señaló que la fiscalía debe investigar estos casos, que no se permita para nada el fraude electoral, sea del partido que sea.

"Si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada. Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir".

En tono enérgico, López Obrador afirmó que si al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no le gusta que denuncie un posible fraude, "es su problema, porque él no es demócrata".

"Si no le gusta al director del INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude".

Rechaza comprometerse a que no habrá "extensión" de su mandato. El Ejecutivo rechazó firmar una carta compromiso de no extender su mandato al término de su periodo, en octubre de 2024, porque, dijo, con su palabra basta.

"No, es mi palabra y los compromisos se cumplen, pero ya sabes que son seis años los que me faltan, ¿no?", ironizó.