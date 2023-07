"Usan de pretexto figuras históricas para decir que libros están mal", segura AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la derecha usa como pretexto que en los nuevos libros de texto gratuitos se hable de figuras como la de los guerrilleros Lucio Cabañas y Genero Vázquez para decir que todos los libros están mal.

"No es novedad que ellos estén en contra y que, si existen estos fragmentos, párrafos, capítulos en un título determinado, use eso para decir que todos los libros estén mal".

Se dio a conocer que guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros, son exaltados y sus movimientos romantizados en "Un libro sin recetas" para la maestra y el maestro Fase 6, que comenzará a distribuirse entre los docentes de secundaria al inicio del ciclo escolar 2023-2024, que arrancará en agosto próximo.

El ejemplar también aborda la Revolución Cubana, de la que dice que creó "nuevos horizontes", y el neoliberalismo, etapa en la que asegura que se construyeron "obras faraónicas", como la Biblioteca José Vasconcelos.

El mandatario dijo que se tiene que revisar el contexto en que se da esos contenidos de los libros.

"Lo que ya sabemos es que no les gusta los contenidos de los libros a los conservadores, no desde ahora, sino desde hace 60 años, cuando el presidente Adolfo López Mateos, desde entonces la derecha no quiere los libros de textos, ya lo sabían".

Aseguró que en las pasadas administraciones no se oponían a los libros porque ellos estaban cambiando la historia.

"Ya lo del Pípila no había existido, Siete Leguas no era caballo sino yegua, nada más que el corrido es el corrido, Hidalgo era un demagogo libertino igual que Morelos.

Es más, para no andar con medias tintas quitaron la materia de civismo y de ética", acusó.

El presidente López Obrador confió en que sus opositores comprendan ahora hay un cambio verdadero, no lo de Fox, y su gobierno tiene la obligación de aplicar una política distinta en lo económico, en lo político, en lo social.

"Porque son proyectos distintos y contrapuestos y la gente votó por el cambio verdadero, por la transformación, tan es así que ahora tenemos más apoyo que cuando ganamos. Entonces no es novedad que ellos estén en contra".