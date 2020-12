Usan "todos los medios del Estado" para atacar a De Mauléon: Calderón

Felipe Calderón, expresidente de México, lamentó este viernes que se usaran los medios del Estado para atacar al periodista Héctor De Mauleón, en lugar de atender el caso de una paciente reportado por el también escritor.

En redes sociales, el exmandatario retomó el tuit del periodista en el que éste acusó al presidente López Obrador y a Canal Once de no darle la atención debida a la paciente.

"En lugar de atender el caso, usaron todos los medios del Estado para atacar a un periodista, @hdemauleon. La paciente murió", escribió el expanista.

Este viernes el columnista dio a conocer que la paciente Hilda Cruz, de la que dijo que había reportado un 20% de oxigenación el pasado 23 de noviembre, murió a causa de Covid-19.

En el anunció, además, hizo énfasis en que tildaron de falsa su denuncia, pero que no se le dio la atención requerida.

"Dijeron que era fake. Se pusieron a discutir la oxigenación en vez de ayudar a una persona que requería atención. Lo hizo el presidente,?@CanalOnceTV y la corte de falderos. Hilda Cruz murió el lunes pasado en la cama 320 del Hospital Regional 72 del IMSS ahí tienen su fake news", publicó.

El pasado 24 de noviembre, un día después del tuit original del periodista, el presidente López Obrador proyectó el mensaje en su conferencia mañanera y acusó la información de falsa.