Usuaria denuncia falta de oxígeno dentro de avión Viva Aerobus

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Una aeronave de Viva Aerobús se apagó y le "comenzó a faltar el oxígeno", por lo que varios pasajeros entraron en pánico y se bajaron, según denunció en Twitter la usuaria Leandra Magnani, quien afirma que se encontraba entre los tripulantes.

A través de sus redes sociales, la joven explicó que el vuelo había experimentado diversos fallos, entre ellos un retraso de más de 3 horas, además de que compartió un par de videos en los que se aprecia a los pasajeros dentro del avión mientras sacuden abanicos y demás objetos para ventilarse.

Fue ante esta situación que cerca de 15 personas decidieron bajarse, pero de acuerdo con la cibernauta la aerolínea no quiso darles un reembolso ni les permitió abordar otro vuelo.

A lo anterior se sumaría que una mujer mayor, de unos 75 años, se habría quedado sin dinero para comprar otro boleto.

"No nos reembolsaron, no nos quisieron dar otro vuelo, pero lo peor fue ver con qué falta de empatía trataron a la abuelita, una señora de 75 años en pánico llorando y sin un solo peso para poder comprar otro vuelo, de verdad qué falta de humanidad", escribió la joven desde la cuenta @leandra_magnani.

Sin embargo, cuenta que ella y otros pasajeros apoyaron a la mujer para que pudiera obtener nuevos pases de abordar, en contraste con la actitud "déspota" que habría mostrado el personal de Viva Aerobús.

"Le regalamos 2 mil pesos para que comprara otro vuelo. El personal de #vivaaerobus súper déspota, súper groseros, pero cómo si un avión se apaga por completo justo antes del despegue porque se quedó sin nada de energía me daría la seguridad que en el aire no pasaría lo mismo?", publicó en sus redes.

Por otro lado, la usuaria Jazmina Barrera aseguró el mismo día en Twitter que "El vuelo de @VivaAerobus a Guadalajara se retrasó 2 horas, luego se quedó sin aire y nos estábamos ahogando. Ahora dicen que se descompuso no sé qué planta y todos están nerviosos porque huele fuerte a quemado".

"Se llama aerobús, pero a mí nunca me ha ido tan mal en un autobús", agregó.

El vuelo de @VivaAerobus a Guadalajara se retrasó 2 horas, luego se quedó sin aire y nos estábamos ahogando. Ahora dicen que se descompuso no sé qué planta y todos están nerviosos porque huele fuerte a quemado. Se llama aerobús pero a mí nunca me ha ido tan mal en un autobús. — Jazmina Barrera (@Jaztronomia) November 28, 2022