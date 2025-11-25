Usuarios reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi
Fallas en plataformas como Cloudflare y Amazon afectan a usuarios
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Usuarios en redes sociales reportan la caída del servicio de internet fijo de las empresas Telmex, Megacable e Izzi, así como las plataformas de Steam, Roblox, Discord, PlayStation Network, entre otras.
También de forma simultánea se reporta la caída de internet Cloudflare y la plataforma de computación Amazon Web Services (AWS), de Amazon.
De acuerdo con el sitio Downdetector, otro de los sitios que también reportan fallas son Axtel y Totaplay.
En algunos casos, las fallas comenzaron desde las 17:00 horas, y hasta el momento siguen los problemas para acceder de manera normal a la red.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Usuarios reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi
El Universal
Fallas en plataformas como Cloudflare y Amazon afectan a usuarios
Sheinbaum agradece amistad a Xiomara Castro en encuentro diplomático
El Universal
Sheinbaum destaca la buena relación bilateral con Honduras y el compromiso social de Castro en la recta final de su mandato.
Comunidades denuncian violaciones de derechos por el Tren Maya
EFE
Expertos y comunidades alertan sobre graves violaciones a los derechos humanos y daño ambiental causado por el Tren Maya en Yucatán