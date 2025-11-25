logo pulso
Usuarios reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi

Fallas en plataformas como Cloudflare y Amazon afectan a usuarios

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 09:16 p.m.
Usuarios reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Usuarios en redes sociales reportan la caída del servicio de internet fijo de las empresas Telmex, Megacable e Izzi, así como las plataformas de Steam, Roblox, Discord, PlayStation Network, entre otras.

También de forma simultánea se reporta la caída de internet Cloudflare y la plataforma de computación Amazon Web Services (AWS), de Amazon.

De acuerdo con el sitio Downdetector, otro de los sitios que también reportan fallas son Axtel y Totaplay.

En algunos casos, las fallas comenzaron desde las 17:00 horas, y hasta el momento siguen los problemas para acceder de manera normal a la red.

SLP

El Universal

Fallas en plataformas como Cloudflare y Amazon afectan a usuarios

