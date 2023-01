"Usuarios simulados" de Guardia Nacional también viajan en el Metro

A-AA+

La Guardia Nacional ha desplegado 49 "usuarios simulados", de acuerdo con el Plan de Seguridad de esa institución para apoyar al Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego de los "episodios fuera de lo normal" registrados recientemente.

Los "usuarios simulados" forman parte de los 5 mil 796 elementos desplegados para "inhibir" acciones en contra de la infraestructura, trenes y usuarios del Metro.

Según la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, que este viernes dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, los elementos federales están desplegados en las 190 estaciones de las 12 Líneas de ese transporte.

Los efectivos de la Guardia Nacional están desplegados en dos turnos, cada uno de 2 mil 898 elementos, con personal móvil y fijo en andenes y pasillos del Metro.

Los guardias nacionales también realizan tareas de revisión y disuasión de conductas ilegales en el Metro.

El presidente López Obrador informó que existen denuncias en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) por los "episodios anormales" que en los últimos días han ocurrido en el metro de la Ciudad de México.

En su mañanera de este viernes, López Obrador indicó no puede dar detalle de las denuncias presentadas.

"Se está haciendo la investigación, lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada porque si hay denuncias por los accidentes que ha habido. Entonces es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos", señaló.