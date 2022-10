Utilizaron desaparición de los 43 como forma de control, afirma exfiscalía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- A un mes de que renunció a la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, reapareció este jueves en los Estados Unidos, donde participó en dos foros con activistas de derechos humanos de México y la Unión Americana, encaminados hacia la Cumbre por la Paz 2023, un evento organizado por organizaciones de ambos países.

Acompañado de Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los normalistas desaparecidos en 2014, Gómez Trejo aseguró que la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" fue utilizada por el crimen organizado como una forma de control de la región, con vinculación en el caso del Ejército.

"Al principio pensamos que no íbamos a encontrar nada, me tocó viajar varias veces a Washington y Chicago para platicar directamente con los fiscales y al final sí obtuvimos la evidencia. Cuando yo regreso a México es que nos damos cuenta de la cooptación del Estado mexicano y donde realmente entendemos por qué la desaparición de los estudiantes tenía una fuerte vinculación con el crimen organizado: utilizaron este hecho como una forma de control de la región. Giramos 83 órdenes de aprehensión y entre ellas están al menos 20 miembros del ejército mexicano", expuso.

El exfiscal de la FGR señaló que Iguala es un centro de distribución de droga, porque la conexión con las vías carreteras hasta la frontera con Estados Unidos es directa.

En el evento "Human Rights without borders: Mexico, State terror and US complicity, auspiciado por el National Lawyers Guild", en San Francisco, California, Omar Gómez Trejo aseveró que no puede haber justicia sin la mano de las víctimas, por lo que consideró que hay que dejarse tocar por ellas, pues eso hace la diferencia entre ser un fiscal cualquiera y uno que realmente logre encontrar la verdad.

Por su parte, Cristina Bautista responsabilizó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de la destitución del fiscal Omar Gómez Trejo.

Afirmó que "justo cuando el trabajo de la comisión especial del caso estaba dando resultados, gracias al trabajo del ahora ex fiscal, entonces lo corren y lo amenazan con abrirle una investigación. La responsabilidad de esto es del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero".

Y añadió: "Para nosotras, madres y padres de Ayotzinapa, la justicia es saber qué pasó con nuestros hijos y dónde están, y no somos los únicos que buscamos, hay miles de familias que buscan a sus familiares".