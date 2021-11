"Utilizó PES spots discriminatorios durante elecciones intermedias"

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada acerca de que el Partido Encuentro Solidario (PES) discriminó y vulneró los derechos de las mujeres a partir de promocionales difundidos durante la pasada campaña electoral.

Por mayoría de votos, la Sala Superior determinó que los promocionales del PES sobre el aborto y la adopción homoparental contienen declaraciones e imágenes de carácter ofensivo y/o denigrante.

En el marco de la discusión del proyecto presentado por el magistrado Felipe Fuentes, el pleno de la Superior coincidió en que los mensajes publicitarios transmitidos no son necesarios para manifestar una postura ideológica y, por tanto, no están amparados por la libre expresión.

Como parte de su pauta publicitaria durante el pasado proceso electora, el PES difundió diversos promocionales en radio y televisión en los que se emitían posicionamientos en contra del aborto y a favor de su criminalización, así como en oposición de la adopción homoparental y en apoyo a lo que se denomina "el valor de la familia".

Los promocionales respecto al tema del aborto también fueron difundidos en redes sociales. Los recursos revisados en este caso fueron promovidos por diversos ciudadanos que buscaron impugnar los promocionales en contra de la interrupción del embarazo al estimar que su contenido es discriminatorio porque vulnera los derechos de las mujeres y busca criminalizarlas.

En el caso de los spots relacionados con la adopción homoparental, el Partido de la Revolución Democrática presentó una impugnación, pues consideró que estos implicaban un uso indebido de la pauta, ya que vulneran el interés superior de la niñez, además de ser discriminatorios.

La Sala Regional Especializada revisó el tema y resolvió que sí existió violación. En cuanto al tema de la adopción homoparental, sostuvo que el consentimiento suscrito por los padres de los menores que participaron en los spots no cumplía con todos los requisitos exigidos por la norma.

Determinó que los promocionales reprodujeron estereotipos respecto al rol social de hombres y mujeres. Además, enfatizó que los mismos promueven el rechazo de la niñez y de la adolescencia, que no se encuentran dentro de ese núcleo que el PES define como "familia ideal".

Consideró, además, que los spots fomentan la discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQ+.

En el tema del aborto se consideró que los spots vulneraron el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y su libre desarrollo de personalidad, salud sexual, así como salud reproductiva.

Este jueves la Sala Superior del TEPJF analizó las alegaciones sobre la posible discriminación. Consideró que si bien es permisible y deseable la exposición de las ideas y opiniones de los partidos políticos que reflejan sus ideologías fundacionales, éstas no pueden contener expresiones e imágenes ofensivas, denigrantes y/o discriminatorias innecesarias para exteriorizar su postura ideológica.

Al referirse al tema del aborto, concluyó que las expresiones contenidas en los spots no están amparadas bajo la libre expresión, porque no son necesarias para divulgar la ideología partidista.

De acuerdo con la sentencia emitida, los mensajes reflejan menosprecio hacia las mujeres y las personas con capacidad de gestar, además incentivan acciones de rechazo en su contra. En el caso de la adopción homoparental, la Sala Superior determinó que los promocionales denunciados rebasan el límite de la libertad de expresión porque incluyen contenido discriminatorio.