Va Gobierno por "otros mecanismos" tras decisión de SCJN sobre vapeadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno buscará "otros mecanismos" para evitar la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional prohibir la venta de esos productos.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no se trata de desobedecer la decisión de la SCJN, sino de buscar otro mecanismo y otra forma de prohibirlos porque son dañinos a la salud.

"En el caso de los cigarros electrónicos, la Secretaría de Salud sostiene que son dañinos y no se debe permitir su distribución y que no se debe permitir que se importen. Esa es la postura que tiene la Presidencia.

"Si la Corte tomó una decisión para permitirlo, tenemos que buscar otros mecanismos otras formas para impedir que se afecte a la salud", expresó el Presidente.

López Obrador aseguró que no puede estar el negocio y el mercantilismo sobre la salud del pueblo.

"Yo no sabía que la Corte había resuelto sobre esto ayer, pero lo vamos a ver; entonces no es cosa concluida todavía porque se daña la salud, y desde luego no se trata de desobedecer, sino de buscar otro mecanismo, otra forma.

"Son muchos intereses, yo no sé cómo los empresarios que promueven esto no piensan en el prójimo, son hasta religiosos algunos, cómo producir algo que le hace daño a los semejantes, a sus hijos, a los nietos y todo por la ambición al dinero", señaló.