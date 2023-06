Va por Edomex triunfa en casilla donde votó Alejandra del Moral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL). - Con mil 778 votos, la coalición Va por el Estado de México le arrebató la victoria a Morena en las 6 casillas electrónicas colocadas en la escuela preparatoria oficial número 163, Lázaro Cárdenas ubicada en Cuautitlán Izcalli.

En menos de una hora, los resultados de las votaciones de las casillas electrónicas fueron colocados en la entrada principal del plantel educativo, una zona considerada panista.

Las personas que acudieron a votar salieron contentas y más por los rápidos resultados por la votación en este lugar.

"Vine ahorita al final y me pareció muy interesante porque imprimieron los tickets y salió rapidísimo el resultado, en menos de una hora ya tenían el resultado final de la casilla" dijo la señora Marina, vecina de la zona.

"Esto me pareció excelente porque yo que he tenido la oportunidad de participar en muchos procesos, a veces se nos han ido tres horas en los conteos, sobre todo en la de Presidencia, Diputados y Senadores" comentó.

En esta escuela preparatoria, Alejandra del Moral Vela, candidata a la gubernatura por la coalición Va por el Estado de México emitió su sufragio esta mañana.

En la puerta principal de este plantel educativo se pegaron los resultados de la votación en las 6 casillas electrónicas donde la ventaja de la Coalición fue casi del doble de Morena.