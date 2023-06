Va por México disuelve el Consejo Electoral Ciudadano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Tras el anuncio del método de elección de candidato presidencial de la coalición Va por México, su Consejo Electoral Ciudadano, que organizaría las elecciones primarias, anunció su disolución debido a que el acuerdo original propuesto por los dirigentes del Frente Amplio opositor cambió.

"En su momento aceptamos participar, a título personal y de forma honoraria, bajo la convicción de privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo y, en todo momento, actuar de forma autónoma e independiente. El esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo original tomó la decisión de disolverse", detallaron los integrantes del consejo en un comunicado.

Tras esta disolución del Consejo Electoral Ciudadano, ahora se crearán dos órganos: el Comité Organizador con 13 integrantes (siete ciudadanos expertos electorales y seis representantes de los partidos políticos, así como el Comité de Vigilancia integrado por 15 personas de la sociedad civil.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional explicó que a estos dos grupos podrán unirse cualquiera de los 11 integrantes del Consejo Electoral Ciudadano pues, no existe una ruptura tal como se especuló tras el anuncio de la disolución.

"No hay ruptura (...) Hubo una confusión porque pareciera que están renunciando al Frente Amplio Opositor, pero aún ni se forma. Apenas dimos a conocer el método y mañana o pasado daremos a conocer los nombres de otros integrantes, otras coordinaciones, entonces era necesario disolver el consejo que se había formado cuando no sabíamos si los partidos aceptarían la participación de la sociedad civil", aclaró.

Sin embargo, insistió en que la participación política es de minoría: "No retrocedimos, avanzamos. Se queda la mayoría de los integrantes del CEC, pronto anunciaremos quienes porque estamos en un método superior que se hará bajo la mira de decenas de organizaciones, ciudadanos y expertos que no tienen una línea política que favorezca a una decisión cupular", indicó.

El exconsejero electoral, Marco Antonio Baños reveló en una charla con este medio que los 7 expertos que integraban el Consejo Electoral Ciudadano permanecerán en la nueva fórmula.

"Es importante tener en cuenta que ninguno de los expertos que nos quedamos dentro formamos parte de los partidos, no estamos afiliados, no pertenecemos a sus estructuras y creemos en un ejercicio ciudadano.

"Los expertos electorales tomarán la decisión por mayoría aun cuando haya partidos políticos implicados, pues el objetivo es que la decisión mayoritaria la tomen los ciudadanos", dijo.

Ante las especulaciones de quiebre, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, llamó a evitar la confusión y esperar el anuncio oficial.

"Evitemos confusiones. El acuerdo al que llegaron partidos de oposición y organizaciones fue el resultado de un proceso ejemplar, en el que todos escucharon y contribuyeron, expresó.