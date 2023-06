Va por México reitera invitación a MC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Los dirigentes de la coalición Va por México, reiteraron su invitación a Movimiento Ciudadano para que se una a ellos en las elecciones de 2024.

En entrevistas con medios de comunicación tras anunciar la integración del Frente Amplio por México, los dirigentes nacionales Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) pidieron el apoyo del partido naranja, lo que afirmaron dejará claro que no son esquiroles de Morena.

"Yo esperaría que el partido de MC corrija su posición, que no le haga el caldo gordo a Morena y se sume en esta gran alianza, en este gran acuerdo, en este gran Frente de partidos de oposición y la sociedad", indicó el líder panista.

Cortés Mendoza reconoció que ha sostenido algunos encuentros con integrantes de MC, pero señaló que no se ha concretado nada.

"Por supuesto que es importante tenerlas, las hemos tenido y yo espero que cambien su posición y estén dispuestos a seguir. Nosotros siempre estaremos abiertos a sumar, a construir con todos los que quieran corregir el rumbo de México", declaró.

Por su parte, Jesús Zambrano pidió a Movimiento Ciudadano hacer gala de su nombre, y unirse al nuevo Frente Amplio por México.

"Convocamos a MC y a la sociedad civil para integrarse a este esfuerzo. Si de verdad quieren actuar como un movimiento ciudadano, que se incorporen a este esfuerzo, están invitados abiertamente y les reiteramos la invitación pública para que se unan y no sigan jugando el papel de esquiroles".