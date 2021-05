Vacuna contra Covid-19 en San Luis Potosí trae esperanza a maestros

Desde las 08:00 horas de este martes 4 de mayo y hasta el día 7 de este mismo mes se aplicarán, en diversos municipios, las vacunas contra el coronavirus a maestros y empleados de la educación del sector público y privado de San Luis Potosí.

Para Mónica, quien da clases en una primaria pública de la colonia Simón Díaz, en la capital del estado, la aplicación de la vacuna CanSino le ha traído esperanza.

Con un rostro cansado debido a que estuvo esperando dos horas bajo el sol, la mujer dijo que alrededor de las 11:00 horas llegó a las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí para ser inoculada y que esto en su familia marcaría la diferencia ante el virus.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la docente comentó que además de las dificultades que han derivado de la educación a distancia y el nulo contacto con sus alumnos, en su familia la situación fue devastadora, ya que varios miembros de su hogar murieron tras contraer Covid-19.

Para los seres queridos de Mónica, el que ella reciba el biológico representa la esperanza de que al menos tendrá menores posibilidades de morir si se contagia.

"Es una gran satisfacción cómo los maestros hemos sacado la educación del país con las necesidades, porque las familias mexicanas nos han abierto sus hogares, lo más íntimo de su familia, y pues hemos visto que hemos sido capaces de innovar quienes tenemos la vocación con los niños, y hemos aprendido que teniendo el compromiso de la sociedad, de padres de familia, todo se puede lograr".

Comentó que durante la pandemia se dio cuenta de que los papás ven a las escuelas como guarderías y no como lugares de enseñanza, además destacó que en la institución donde trabaja siempre ha sido difícil que los niños de la colonia accedan a la educación; sin embargo, los menores con más carencias económicas son los que han hecho lo posible por seguir estudiando.

Mónica se dijo preocupada por el retorno a clases presenciales, pues considera que desde la casa no todos los padres han acatado las medidas de sanidad pertinentes, lo que podría poner en riesgo a los alumnos; no obstante, si la orden es regresar a los salones, se comprometerá a que sus estudiantes guarden sana distancia y así evitar contagios.

Otro de los docentes formados, de nombre Wilfrido, externó que no esperaba que la vacuna le tocara pronto debido a su edad y a que es maestro en una universidad particular, aunque señaló que le "cayó bien" la noticia de que podría ser inmunizado.

"La vacuna me va a dar mucha más tranquilidad porque el que realmente más sale soy yo y también es protección para mí y mi familia".

Wilfrido, quien arribó a mediodía a las instalaciones de la Universidad Politécnica para formarse en una larga fila, se dijo tranquilo debido a que suele dar clases en horario vespertino a jóvenes que estudian administración.

"Es cuidarnos entre todos; si yo me estoy vacunando es cuidar a la gente que está conmigo en mi trabajo, a mi misma familia, es hacerlo por quienes te rodean y claro que por cada uno", comentó Lourdes, trabajadora del área administrativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien esperaba a que la fila avanzara.

Con una playera morada y sufriendo los estragos del sol desde cerca de las 10:00 horas, Lourdes comentó que el último tramo para llegar al área de revisión de documentos es el más pesado; sin embargo, dijo que aguantará pese a no traer cachucha, pues gracias a su perseverancia podrá adquirir inmunidad ante el Covid-19.

Expresó que tomó la decisión de vacunarse debido a que al tener poco más de 30 años hubiera sido de las últimas en recibir el biológico, de acuerdo con el Plan de Vacunación federal, además de que ha trabajado de forma normal en su oficina, donde tiene contacto con estudiantes y otras personas.

Por ello, al enterarse de que en la inmunización de maestros también se contemplaba a los empleados administrativos, quiso estar más protegida y continuar trabajando sin preocupaciones.

Finalmente, invitó a ciudadanos y colegas a que acudan a ponerse la vacuna para tener una protección real ante el coronavirus, pues en caso de contagiarse los síntomas serían leves.