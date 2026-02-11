Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Ante el repunte en casos de sarampión en México con 2 mil 467 casos confirmados del 1 de enero al 9 de febrero, según la Secretaría de Salud (Ssa), las autoridades anunciaron el refuerzo de la vacuna en varios puntos del país.

Secretaría de Salud impulsa refuerzo de vacuna contra sarampión

De acuerdo con cifras oficiales, el grupo más afectado por esta enfermedad durante el 2025 y lo que va de 2026, es el de los niños de cero a nueve años. Por ello es importante aplicar la vacuna, ya que es la forma más efectiva de prevenir el contagio de este virus.

Asimismo, debido a la implementación de módulos de vacunación, este refuerzo continúa generando dudas y, entre las más comunes se encuentran los efectos secundarios de la inyección.

Efectos secundarios mínimos tras aplicación de vacuna contra sarampión

La aplicación de la vacuna es segura y los efectos secundarios posteriores a su aplicación son mínimos:

Dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, que puede durar de 48 a 72 horas y desaparecer con el paso de las horas.

Malestar general de dos a tres días posteriores a su aplicación (escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos o fiebre).

Aparición de sarpullido leve.

Según la Clínica Mayo, este escenario es poco común sin embargo, algunas personas pueden contraer sarampión después de estar completamente vacunadas. Además, la institución señala que en este pequeño número de pacientes, los síntomas tienden a ser leves.

Los síntomas del sarampión pueden aparecer entre 10 y 14 días después del contagio:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.