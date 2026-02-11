Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios?
México registra 2 mil 467 casos de sarampión en 2026; autoridades refuerzan vacunación.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Ante el repunte en casos de sarampión en México con 2 mil 467 casos confirmados del 1 de enero al 9 de febrero, según la Secretaría de Salud (Ssa), las autoridades anunciaron el refuerzo de la vacuna en varios puntos del país.
Secretaría de Salud impulsa refuerzo de vacuna contra sarampión
De acuerdo con cifras oficiales, el grupo más afectado por esta enfermedad durante el 2025 y lo que va de 2026, es el de los niños de cero a nueve años. Por ello es importante aplicar la vacuna, ya que es la forma más efectiva de prevenir el contagio de este virus.
Asimismo, debido a la implementación de módulos de vacunación, este refuerzo continúa generando dudas y, entre las más comunes se encuentran los efectos secundarios de la inyección.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Efectos secundarios mínimos tras aplicación de vacuna contra sarampión
La aplicación de la vacuna es segura y los efectos secundarios posteriores a su aplicación son mínimos:
Dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, que puede durar de 48 a 72 horas y desaparecer con el paso de las horas.
Malestar general de dos a tres días posteriores a su aplicación (escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos o fiebre).
Aparición de sarpullido leve.
Según la Clínica Mayo, este escenario es poco común sin embargo, algunas personas pueden contraer sarampión después de estar completamente vacunadas. Además, la institución señala que en este pequeño número de pacientes, los síntomas tienden a ser leves.
Los síntomas del sarampión pueden aparecer entre 10 y 14 días después del contagio:
Fiebre
Congestión nasal
Irritación ocular
Manchas blancas dentro de la boca
Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.
no te pierdas estas noticias
Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios?
El Universal
México registra 2 mil 467 casos de sarampión en 2026; autoridades refuerzan vacunación.
Senado aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas
El Universal
El dictamen aprobado será remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
SCJN determina no reinterrogar menores víctimas de abuso sexual
El Universal
El tribunal enfatizó la obligación estatal de evitar revictimización en casos de abuso sexual infantil.