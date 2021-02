Vacuna Covid para adultos mayores no depende de fecha de registro: Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el orden de registro de adultos mayores para vacunarse contra el Covid no dependerá de la fecha en que se registraron en la plataforma que habilitó el gobierno federal, puesto que aseguró que hay y habrá vacunas para todos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario señaló que no debe de haber la sensación de que tiene que apartar el lugar o que tiene que ponerse primero en la fila, puesto que no hay necesidad.

"El orden de registro no tiene relación alguna con el orden de vacunación, no tenga ustedes personas adultas mayor, familiar de una persona adulta mayor y en su momento cuando sea el registro para otras edades no tenga ustedes la sensación de que tiene que apartar su lugar o que tiene que ponerse primero en la fila, no hay necesidad.

"Tenemos y tendremos vacuna para todas las personas, el orden de vacunación está priorizando de acuerdo a criterios científicos y si ustedes llegó a registrarse y ya le antecedían miles de personas, no le ganaron su lugar en la fila, todos y todas van a ser vacunados y esto va a ocurrir en el tiempo que sea preciso, que es un tempo históricamente rápido", comentó.

Ayer martes, en conferencia vespertina, el subsecretario expresó que tras el anuncio de la plataforma para el registro de adultos mayores para recibir la vacuna contra Covid-19 se presentó una sobredemanda, lo que causó que el sistema presentara una saturación de entradas.

Detalló que se registraron entre 65 y 70 mil entradas por segundo en intentos por acceder al registro.

"Esta mañana al estarlo anunciando, inmediatamente se suscitó una sobredemanda, lo cual nos da muchísimo gusto, esto habla de la claridad que tiene el pueblo de México sobre la importancia de vacunarse contra el virus SARS-Cov2 y protegerse y proteger a los demás del Covid-19, estas consultas fueron de una magnitud de una frecuencia inusual, se estuvieron registrando en algún momento más de 65 mil a 70 mil entradas por segundo, esto obviamente saturó el sistema", indicó el subsecretario.