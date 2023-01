Vacunación con Abdala... sólo sillas vacías en Hidalgo

A-AA+

Gloria Echenique se preparó para una larga espera, filas interminables de personas y un clima cambiante: calor o tal vez frío. Cuenta que pensó que perdería todo el día por acompañar a su hijo Josué a vacunarse contra el Covid-19, pero tuvo dos sorpresas: la primera, que no hubo gente, de hecho tuvo que esperar a que llegaran más personas y pudieran abrir un frasco de 12 dosis, y la otra, el nombre de Abdala nunca lo había escuchado.

Ayer comenzó en Hidalgo la jornada de tres días para aplicar el refuerzo contra el virus. En diciembre llegó a esta entidad un lote de alrededor de 100 mil dosis de la vacuna cubana, que ha tenido en otros estados la indiferencia de la población.

Tras una coordinación entre autoridades estatales y federales, a inicios de la semana se informó de la logística de la vacunación para personas mayores de 18 años. La aplicación en esta etapa será sólo en la capital y el municipio de Mineral de la Reforma; esta vez las sedes son los centros de salud de las colonias.

Para la aplicación del refuerzo los usuarios sólo deben llevar el comprobante de las vacunas anteriores, lo cual era desconocido por la mayoría de quienes acudían a los puestos de vacunación y se vieron obligados a ir a algún café-internet para poder imprimir su documento.



Dan su voto de confianza

A lo largo de la pandemia, la vacunación en el Centro de Salud Jesús del Rosal, en el centro de Pachuca, ha registrado diversos episodios: filas interminables, gente enferma, connatos de violencia y, ahora, sillas vacías.

Gloria cuenta que ella ya tiene cuatro vacunas, su refuerzo fue Cansino; recuerda que esa dosis tampoco gozaba de la confianza de la gente, pero asegura que es mejor contar con alguna protección a estar indefensos contra el virus. Por eso, al conocer que había jornada de vacunación, no lo dudó y llevó a su hijo.

Sin embargo, dice que no sabía de qué tipo de vacuna se trataba. Desconocía que existía una cubana llamada Abdala, pero está segura de que debe tener alguna protección contra el Covid.

El estacionamiento del centro de salud, acondicionado como centro de vacunación, está por momentos vacío. Personal de salud asesora a quienes llegan a pedir informes. Una cartulina anuncia el nombre de la vacuna: Abdala; el lote: A182026, así como la caducidad: 08/23.

Es mediodía y la afluencia es limitada, lo que complica un poco la logística porque debe haber 12 personas para que se pueda abrir un frasco.

Iván Lozano acude convencido de que vacunarse es la mejor opción ante un virus que ha sido mortal para millones de personas en el mundo. Él dice que sí sabía que se trataba de Abdala, pero no le importan las críticas. "Es muy importante saber que cualquier tipo de vacuna es mejor que no aplicarse nada", asevera.



Llaman a vacunarse

En el Centro de Salud de Cubitos, también en Pachuca, la situación es la misma. Ahí sólo habían aplicado un frasco, es decir, 12 personas acudieron a vacunarse. El personal en este lugar considera que la población no está debidamente informada, por lo que es necesario que haya una mayor difusión.

Dicen que debe haber mayor confianza de la población en la vacuna, ya que está comprobada de manera científica su seguridad y eficacia. La directora de Políticas y Estrategias en Salud Pública, Concepción a Carmona, mencionó que hay 30 sedes para que la gente de Pachuca y Mineral de la Reforma vaya a vacunarse hasta el 13 de enero próximo.