Vacunación contra Covid-19 en Oaxaca es un desastre: Murat

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció que el proceso de vacunación contra Covid-19 que coordina el gobierno federal a través de la Delegación de Programas Sociales de Bienestar ha sido un "desastre", ante la falta de organización y de vacunas, lo que ha generado filas de más de 24 horas de espera para adultos mayores y la cancelación del proceso en 11 municipios.

En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, columnista de esta casa editorial, el ejecutivo local señaló que "es muy clara la línea de mando para el tema de las vacunas. El consejo de salubridad a nivel nacional decidió que en todos los estados de la República fuera el gobierno federal el que llevara la logística".

El sector Salud del estado sólo se ha encargado de aplicar las vacunas, dijo. Al respecto, abundó que la coordinación entre los Servicios de Salud estatales había sido buena hasta esta semana, cuando se anunció e inició la vacunación en la región de los Valles Centrales.

"Hicimos una invitación para ofrecer todos los espacios públicos del estado, el transporte, etcétera, pero nos informaron que ya estaban los mecanismos", agregó.

Este miércoles EL UNIVERSAL dio a conocer que el gobierno de Oaxaca ofreció estadios deportivos como el de los Alebrijes, el Centro Cultural y de Convenciones e incluso el CityBus para transportar a los adultos mayores y evitar las horas de espera bajo el sol, pero el gobierno federal lo rechazó.

"Es un desastre", insistió y mencionó que antes este caos planteó la situación con la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que sostuvo el día de hoy, donde recordó que ante la suspensión de la jornada de vacunación este miércoles, Oaxaca amaneció con varios bloqueos como protesta e incluso derivó en un acto de violencia, lo que ya atenta contra la gobernabilidad del estado.

Puntualizó que la denuncia que realizó ante los gobernadores y Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación federal, dio pie a que se tomaran las notas necesarias para iniciar las acciones que correspondan.

"Pareciera qué hay una constante en el tema de la dispersión y la aplicación de las vacunas... el caos es porque no hubo una buena planeación, que le correspondía a la delegada Nancy Ortiz", precisó.

En la Cañada y la Cuenca, indicó, la organización permitió concluir apropiadamente el periodo de vacunación, lo que no se dio en la parte central del estado, principalmente porque pese a los intentos de su gobierno de colaborar, se le informó que la logística ya estaba definida, pues el Consejo de Salubridad determinó que fueran las delegaciones federales las encargadas del proceso en los estados.

El problema más grave, recalcó, fue que desde que se inició la vacunación en la capital adultos mayores pasaron hasta más de 24 horas haciendo fila para poder acceder a la inoculación en los puntos establecidos por el gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar.

"Ayer no llegaron las vacunas", sentenció y añadió que actualmente el gobierno local busca coordinar acciones con Bienestar a fin de mejorar la logística establecida. "Habrá suficientes vacunas para todos los adultos mayores. Hay 124 millones de vacunas en contratos... estarán llegando de manera gradual", declaró tras confirmar que hoy llegaron a territorio estatal casi 22 mil dosis para reanudar la jornada.

Mientras que el pasado domingo llegaron 32 mil dosis para los adultos mayores de los Valles Centrales.

Ante ello, invitó a los adultos mayores a respetar el sistema de organización por turnos a fin de evitar la desorganización.

Sobre los bloqueos y las cuestiones de gobernabilidad informó que estos fueron retirados tras la intervención de Francisco García, secretario General de Gobierno de Oaxaca, que mantuvo un diálogo con el edil Dante Montaño, quien fue agredido por personal de seguridad de Bienestar por protestar por la cancelación del proceso de vacunación en Santa Lucía del Camino.