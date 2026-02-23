logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Vacunación contra sarampión avanza con 18 millones de dosis aplicadas

Hasta el 20 de febrero, se reportan más de 10 mil casos confirmados y 31 fallecimientos por sarampión.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 03:23 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La

Secretaría de Salud
(Ssa) informó que en siete días, del 13 al 20 de febrero, el sector salud aplicó 1 millón 968 mil 058 dosis

de vacunas contra el sarampión en todo el país, para mitigar el brote de dicha enfermedad.
Con ello, en total se han aplicado 18 millones 220 mil 877 vacunas contra el sarampión en poco más de un año, del 1 de enero de 2025 al 20 de febrero de 2026.
"Estas acciones son realizadas en coordinación con las instituciones que integran el sector: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, así como las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la protección de la población", refirió la Ssa.
El Sector Salud ha aplicado 18 millones de vacunas contra sarampión entre 2025 y 2026. Foto: Especial
En la última cifra que había dado a conocer la Ssa, el pasado 16 de febrero, informó que hasta el día 13 de este mes, había aplicado 16 millones 252 mil 819 vacunas contra el sarampión, pero en siete días, aplicó casi dos millones más de vacunas, para llegar a 18.2 millones de dosis.
Cabe resaltar que hasta el viernes 20 de febrero, la Secretaría de Salud reportó 10 mil 634 casos confirmados de sarampión y 28 mil 203 casos probables en México. Además, 31 decesos causados por dicha enfermedad viral.
La secretaría que encabeza David Kershenobich señaló que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a niñas y niños de 6 meses a 12 años en todo el país, que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo y a las personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

