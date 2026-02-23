Vacunación contra sarampión avanza con 18 millones de dosis aplicadas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La

(Ssa) informó que en siete días, del 13 al 20 de febrero, el sector salud

deen todo el país, para mitigar el brote de dicha enfermedad.Con ello, en total se han aplicado 18 millones 220 mil 877en poco más de un año,al"Estas acciones son realizadas en coordinación con las instituciones que integran el sector:, ISSSTE,-Bienestar, Pemex, la, la Secretaría de Marina, así como lasde las 32 entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la protección de la población", refirió la Ssa.El Sector Salud ha aplicadocontra sarampión entreEn la última cifra que había dado a conocer la Ssa, el pasado, informó que hasta el día 13 de este mes, había aplicado 16 millones 252 mil 819, pero en siete días, aplicó casi dos millones más de vacunas, para llegar aCabe resaltar que hasta el viernes 20 de febrero, lareportóde sarampión yen México. Además,causados por dicha enfermedad viral.La secretaría que encabezaseñaló que la vacunación está dirigida de manera prioritaria aen todo el país, que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo y a lasque no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.