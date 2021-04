Vacunan a adultos mayores contra Covid en Guadalupe y Monterrey

Durante lo última semana fueron vacunados con la primera dosis contra Covid-19 más de 219 mil adultos de 60 años edad, residentes en esta ciudad y en el metropolitano de Guadalupe.

En el caso de esta capital, fueron aplicadas hasta el sábado 130 mil 767 dosis de AstraZeneca, y todavía este domingo se estuvo atendiendo en el módulo drive thru habilitado en la Arena Monterrey, el Parque Aztlán, la UVM Monterrey, así como en el Gimnasio Monterrey 400.

Los otros cinco centros de vacunación en los que desde el sábado ya no se contaba con citas programadas, operaron como centros de orientación, y de ahí se trasladó en vehículos municipales en viajes de ida y vuelta, a los adultos mayores, a fin de que fueran inmunizados en los otros cuatro módulos.

También siguieron trabajando grupos itinerantes conformados por personal militar y con apoyo de la policía municipal para los traslados, para vacunar a la población que reside en estancias geriátricas.

En Ciudad Guadalupe, el segundo municipio más poblado de la entidad después de Monterrey, la jornada de vacunación para aplicar la primera dosis de la farmacéutica Pfizer, fueron aplicadas 88 mil 763 dosis, con lo cual, sumando las 130 mil 767 personas inoculadas en Monterrey, ascendió a 219 mil 530 el total de personas inmunizadas en ambos municipios, faltan por agregar las que hoy fueron vacunadas en esta ciudad con la primera dosis, en el cierre de la primera fase de inmunización.

En tanto, Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades de la secretaría estatal de Salud, afirmó que ya se han vacunado con segundas dosis 19 mil 314 adultos mayores de la entidad, residentes en los municipios de Hidalgo, Ciénega de Flores, El Carmen Abasolo, Mina y García, Lampazos, Vallecillo Parás y Marín, estando en proceso en Bustamante y Villaldama.

La funcionaria dijo por otro lado que, en el reporte de las últimas 24 horas, se contabilizaron 74 nuevos casos de contagio por el virus SARS-CoV-2, que es la cifra más baja desde el cinco de abril, cuando se reportaron 68 contagios, al día siguiente 95, y así subió hasta llegar a 152 casos el día 16, con un ligero descenso el día 17 al contabilizar 142 contagios, para cerrar este domingo con 74 casos reportados.

A la fecha se acumulan 173 mil 934 pacientes infectados con el virus SARS CoV-2, mientras en el último reporte se contabilizaron nueve decesos para un total de diez mil 495 defunciones por la enfermedad viral desde el inicio de la pandemia, el once de marzo de 2020.