Vacunan a mil menores de 12 a 17 años en la frontera

Piedras Negras, Coah.- En la zona fronteriza México-Estados, "del otro lado" del Río Bravo, a unos metros de la guardarraya que divide Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass, Texas, inició una jornada binacional histórica de vacunación antiCovid-19 a mil niños y adolescentes de entre 12 y 17 años de edad.

Ahí, en la garita de Eagle Pass, Gloria y Rodrigo, hermanos de 14 y 13 años, se vacunaron. "Fue rápido. No tardaron mucho y fue buena la atención", dijo Gloria mientras estaba en las carpas de observación del lado mexicano.

"La verdad que no dolió. No he tenido ninguna molestia. Es necesario para prevenir lo del Covid, ya estamos más tranquilos", añadió.

A las 7 de la mañana se citó a los jóvenes acompañados de un familiar mayor de edad. Todos eran hijos e hijas de trabajadores de maquilas en municipios como Piedras Negras y Acuña.

Las autoridades estatales, junto con el alcalde Piedras Negras, Claudio Bres Garza, gestionaron ante las autoridades del condado de Maverick, encabezadas por el Juez del Condado David Saucedo, realizar la primera aplicación binacional de la primera dosis de la farmacéutica Pfizer.

Con amparos, 10 logran inyecciones

Fueron unos 10 menores de edad, entre los que se encontraba Zulma, quienes acudieron a la Jurisdicción Sanitaria número 5 en el municipio de Banderilla, zona conurbada a Xalapa, para recibir la vacuna contra Covid-19

Los menores lograron amparos por vivir con comorbilidades que pueden agravar su condición en caso de contraer la enfermedad; por ello fueron inoculados con el biológico de Pfizer.

Un caso conocido es el de Zulma, que padece diabetes tipo 1 que envió un video a López-Gatell para denunciar que no la querían vacunar a pesar de tener una condición que lo amerita.