Vacunar a servidores no tiene justificación, es de uso político: PRD

La vacunación de los Servidores de la Nación, habitados en brigadas de vacunación de Covid-19, fue reprobada por el PRD en la Cámara de Diputados, que consideró en ello un uso político y que carece de justificación.

"Es lamentable que ante las fallas cometidas por su gobierno en estos años que lleva en el poder, el Presidente aproveche este difícil momento que atravesamos y que ha costado la vida a más de 140 mil personas, para ver por sus intereses políticos y no por el bienestar de todos los mexicanos", expuso la diputada federal Claudia Reyes Montiel.

"Parece más una estrategia electoral que un plan de salud", acusó la legisladora federal mexiquense, en un comunicado en el cual afirmó que la vacunación de esos grupos es "éticamente reprobable y viola los protocolos establecidos para favorecer a los Servidores de la Nación", que son parte de una estrategia de campaña.

Dijo que "las vacunas siguen siendo insuficientes y la prioridad es atender al personal médico que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes Covid, (pero) se ha decidido vacunar a estos servidores públicos que solo acompañarán al personal encargado de vacunar".

En contraste, agregó, "se ha negado la vacuna a los médicos de instituciones particulares, alegando que no hay un padrón confiable, pero en el caso de este personal no hay excusas. Parece más una estrategia electoral que un plan de salud", acusó.