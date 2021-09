Vacunas anti Covid no han subido a la zona Triqui de Oaxaca

Decenas de personas de 14 localidades de la zona Triqui Alta de Oaxaca permanecen en espera de la vacuna anti Covid-19 desde hace varias semanas; las autoridades no les han dado fecha.

Este viernes, la autoridad comunitaria de San Andrés Chicahuaxtla, perteneciente al municipio de Putla Villa de Guerrero, expuso que ni el ayuntamiento ni las autoridades de salud les ha informado la fecha en la que acudirán a vacunar a sus habitantes.

La autoridad municipal dijo que existen más de 400 folios de personas que solicitan ser vacunados de manera urgente, por la tercera ola de la pandemia que transita el país actualmente, además de un posible regreso a clases.

"Estamos viviendo una crisis sanitaria, sin médico, con una infraestructura de salud en muy mal estado y sin vacuna. Además, muchos estudiantes comienzan a salir del pueblo para alistarse para el regreso a clases. A las autoridades pareciera que no les importa la vida de la comunidad", expresó Roberto Fernández Hernández, agente de Chicahuaxtla.

Las autoridades manifestaron su preocupación ante la falta de vacunación, debido a que tampoco cuentan con médico en la Casa de Salud.

"Ya vacunaron a los municipios cercanos como Itunyoso, Putla y Santo Tomás Ocotepec, menos a Chicahuaxtla, lo que nos tiene muy preocupados porque además no tenemos médico para estas localidades", agregaron.

Entre las comunidades que esperan recibir la inoculación contra Covid-19 están Yosonduchi, Santa Cruz Progreso, Llano Zaragoza, Dos Caminos, Los Reyes, La Trovadora, Plan de Guajolote, Miguel Hidalgo, San Isidro de Morelos, San Gabriel, Linda Vista, La Cañada Tejocote, Joya Grande y San Andrés Chicahuaxtla.

Ayer jueves, familias triquis de Tierra Blanca Copala que fueron desplazadas por la violencia desde diciembre de 2020 y a quienes se les impide el retorno a sus hogares en esta comunidad de Juxtlahuaca, fueron vacunadas contra el virus en el albergue de Yosoyuxi, donde permanecen desde que se les negó el ingreso a su pueblo, en julio pasado.

Los desplazados fueron inmunizados con el biológico de CanSino, de una sola aplicación, como parte del programa de vacunación universal que aplica el Ejército Mexicano en 523 municipios rurales de Oaxaca, como una forma de acelerar el proceso en entidades de complicada geografía.

Sin respuesta para la vacunación

El pasado mes de junio, las autoridades triquis solicitaron a la delegada estatal de Bienestar, Nancy Ortíz Carrera que, el centro de vacunación Covid-19 fuera solo en San Andrés Chicahuaxtla, como punto intermedio para las más de 10 comunidades de la región de la Triqui Alta, sin que los pobladores se trasladaran a Tlaxiaco o Putla, por la distancia y el alto número de personas.

Para no exponer a las familias triquis, por el incremento de contagios del virus SARS-CoV-2, las autoridades comunitarias también solicitaron en ese mismo oficio, la construcción del Banco Bienestar ya que son más de mil 700 beneficiarios, además de becarios del Instituto Estatal de Bachillerato de Oaxaca (IEBO) y Benito Juárez. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido ninguna contestación precisa con respeto a sus solicitudes.

Hasta el día de ayer jueves, sumaban 5 mil 754 pacientes confirmados de Covid-19 en la región Mixteca de Oaxaca, 491 de ellos han muerto.