Vacunas contra Covid-19 no se han echado a perder: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que debido a un adecuado manejo en el traslado de las vacunas contra el Covid-19, por lo no se han echado a perder.

En conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que a pesar de que algunas dosis necesitan una refrigeración especial no se han desperdiciado por el adecuado manejo y la logística llevada a cabo.

"Todo ha salido bien, no se han echado a perder, aunque requieren refrigeración especial algunas de esas vacunas, todo esto por la forma en que sea manejado la distribución de las vacunas y la logística", afirmó.

En Palacio Nacional, el primer mandatario aprovechó para mandarle un saludo al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), quien se recupera tras dar positivo a Covid "y ya está desesperado", reveló, por regresar a trabajar.

"Mandarle un abrazo a la almirante Ojeda que ya se está recuperando, ya está desesperado, ya quiere incorporarse, pero lo estamos convenciéndolo de que espere unos días más, pero va muy bien y nos da muchísimo gusto", agregó.