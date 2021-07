Vacunas para menores solo si se comprueba que es necesario: AMLO

Al manifestar que "no debemos de ser consumistas", el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se debe comprobar científicamente la necesidad de vacunar contra Covid a menores de edad, por lo que señaló que su gobierno no será rehén a lo que dicten las empresas farmacéuticas, a quienes acusó que solo buscan "hacer negocio".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que, si organismos internacionales de la salud y científicos consideran que los menores requieren estas dosis, se comprarán las vacunas.

"Hay que tener cuidado, porque como es lógico, las farmacéuticas pues quieren hacer negocio y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requiere o no se requieren. No estar sometidos, sujetos, subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños.

"Hay que ver científicamente si es necesario. Es como cuando se va a comprar algo, no debemos de ser consumistas, hay que comprar lo que se necesita. No llegar a supermercados o a la tienda de autoservicio comprar por comprar, no al desperdicio, no al superfluo, primero lo necesario, lo básico, no al consumismo".

En el salón Tesorería, el titular del Ejecutivo federal continuó: "Dicho esto, si se requiere entonces si adquiere, pero si no porque no se nos va convenir en una ola mundial de demanda, porque muy bien podría -como se trata de mucho dinero- espantarnos diciendo de '¡Qué barbaridad!, los niños sin vacuna están en estado de indefensión!' y que hay que vacunarlos y hay que comprarles las vacunas. No vamos a ser rehenes de eso, vamos a que sea lo básico, lo necesario.

"Si lo requieren los niños, se puede, pero hay que ver qué opinan los organismos internacionales de la salud, qué opinan los profesionales, que opinan los científicos", agregó.