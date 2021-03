Vacunas que llegaron a Nuevo León están en buenas condiciones: Salud

La Secretaría de Salud aseguró que las vacunas Sinovac que llegaron a Nuevo León el fin de semana pasado están en buenas condiciones y deben aplicarse en adultos mayores, puesto que el tema de la temperatura no inhibe su efectividad.

Luego de que autoridades sanitarias en Nuevo León afirmaron que 4 mil 680 vacunas llegaron a la entidad en mal estado, el director del Cenaprece, Ruy López Ridaura, explicó que se analizaron los termómetros que midieron las temperaturas de los paquetes para determinar si era necesario descartar las dosis, y el resultado fue que las vacunas nunca estuvieron por arriba de los 12 grados por más de dos horas, por lo que las vacunas no deben ser invalidadas.

"No hay ninguna razón para no usarlas y lo comunicamos al enlace y a través de ahí al estado. Desde el punto de vista de precaución estuvo bien, pero si insiste a nivel estatal que no lo quieren usar, pues hay mucha necesidad de vacuna y lo podemos usar en otro lugar, pero la sugerencia es que se siga usando porque ya está en Nuevo León".

Agregó que cuando suceden esas situaciones con respecto a la red de frío, se reportan, se revisan los datos y se analiza si hay que anular las vacunas. "La decisión fue que no, estos momentos de temperatura diferente no fueron suficientes en tiempo ni intensidad como para inactivar la eficiencia de la vacuna de Sinovac".