Vacunas que lleguen a México serán de "calidad, seguras y eficaces", afirma Salud

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que las vacunas para prevenir Covid-19 que lleguen a México, serán de calidad, seguras y eficaces.



En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el funcionario enfatizó que en el país no se aplicará ninguna vacuna que no demuestre dichas características y señaló que todas las vacunas que existen hasta el momento contra coronavirus son similares en cuanto al porcentaje de efectividad.

"La vacuna que llegue será de calidad, segura y eficaz, eso tenemos que tenerlo clarísimo, en México no se aceptará ninguna vacuna si no demuestra estas características. Las eficacias tienen variaciones, pero como pueden ver, hemos logrado tener vacunas de altas eficacias, la diferencia porcentual que pudiera haber no es significativa, básicamente el rango de variación de la estimación y se puede ver que están traslapados, son equivalentes, tienen las mismas eficacias".

Agregó que la razón por la que se podría preferir poner equis vacuna en cierto tipo de población, sería en caso de que alguna diera mayor nivel de eficacia en un sector.

"Por ejemplo, si alguna diera mayor nivel de eficacia en adultos mayores, vemos que la Sputnik V tiene 91.8% de eficacia en adultos mayores con un intervalo de 94 a 100%, lo mismo puede ser que en algunas zonas la logística sea mejor con unas vacunas que con otras. El objetivo del plan es garantizar la más pronta llegada de la vacuna, todas son equivalentes y garantizan calidad, seguridad y eficacia", dijo.