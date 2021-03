Vamos a dar amistad y cooperación a EU a cambio de las vacunas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo que se dará a cambió al gobierno de Estados Unidos por el envío de 2.7 millones de vacunas AstraZeneca contra el Covid-19 a México es "amistad" y cooperación en todos los órdenes, y calculó que estas dosis podrían llegar a nuestro país la próxima semana.

En conferencia de prensa matutina desde las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) en Coatzacoalcos, el titular del Ejecutivo federal detalló que le solicitó a su homologo de la Unión Americana, Joe Biden que en calidad de préstamo se pudieran enviar estas dosis que se producen en los laboratorios de AstraZeneca en ese país mientras llegan las que México tiene contratadas.

El mandatario federal aseguró que hay una relación de respeto y cooperación con Estados Unidos y el envío de estas vacunas a México es prueba fehaciente.

"¿Qué vamos a dar a cambio? Lo que siempre hemos dado: amistad y cooperación en todos los órdenes, es muy importante que mantengamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Trump, se pensaba de que no sería fácil la conciliación y se logró una muy buena relación de respeto mutuo; cuando asume la presidencia de Estados Unidos el presidente Biden nuestros adversarios empiezan a pronosticar que serían malas las relaciones, y no ha sido así, hemos platicado ya varias veces, tenemos muy buena comunicación, hay relación de respeto y cooperación y esto es una prueba fehaciente", dijo el mandatario.

"Se le planteó desde enero, me acuerdo bien porque todavía no me daba el Covid, fue un día antes (23 de enero), fue antes de que resultará positivo como estaba yo en Monterrey y ahí hablé por teléfono y pues el tema que nos importa desde hace mucho tiempo es enfrentar la pandemia y en la conversación ahí le trate por primera vez el tema, le dije presidente ustedes tienen mucha producción de vacunas y nosotros necesitamos vacunas,, le solicito que en calidad de préstamo, en tanto llegan las que tenemos contratadas nos adelantan".

"La semana que entra calculo que tendremos esas vacunas", informó.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García y por integrantes de su Gabinete de Seguridad federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que ya se tiene el contrato con la farmacéutica AstraZeneca por millones de dosis pero para entregar en el mediano plazo.

"Entonces ¿qué se hará ahora?, ese mismo contrato con AstraZeneca, por tener Estados Unidos estas vacunas y no estarlas aplicando, porque ellos tienen cantidades suficientes, les hicimos la petición, la solicitud. Le recordé el tema de nuevo en la última conversación que sostuvimos hace como un mes y se acordó de qué se tratara el tema, el asunto y afortunadamente ya nos enviaron 2 millones 700 mil dosis, la semana que entra calculo tendremos esas vacunas".

El presidente López Obrador informó que entre las 9:30 y 10:00 horas de este viernes, el canciller Marcelo Ebrard dará más detalles sobre este acuerdo alcanzado con el país vecino.