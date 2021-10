"Vamos a ir por ti, a que rindas cuentas asesino", amenaza diputado de MC a López-Gatell

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez, llamó "asesino" el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell.

Durante la comparecencia del secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, el emecista recordó que ya suman 270 mil defunciones por Covid-19, y responsabilizó al vocero López-Gatell por decir que ya habíamos aplanado la curva, que el escenario catastrófico sería de 60 mil muertos, que el uso del cubrebocas no es obligatorio, por cancelar pruebas masivas, y por negarse a vacunar a menores de edad.

"Secretario, respetamos su trayectoria profesional y su integridad, pero no que solape a un asesino, desde aquí le decimos a López Gatell 'vamos a ir por ti, a que rindas cuentas asesino, por haberle fallado a un país', porque miles de personas perdieron la vida siendo inocentes, López-Gatell es un asesino y eso no lo van a poder callar ni con gritos, ni con pancartas ni con consignas", gritó desde la tribuna.

Al término de su ponencia, el legislador morenista Leonel Godoy pidió mesura, pues "aunque el debate es duro", acusar a alguien de ser asesino es una difamación.

"Señalar a alguien de asesino es una imputación delictiva y eso aquí o donde quiera es una difamación si no se presenta la denuncia respectiva, pedir que si no hay denuncia se abstenga de hacer semejantes acusaciones", solicitó.