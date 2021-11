"Vamos a sacar adelante la iniciativa de reforma eléctrica"

Los coordinadores parlamentarios de las bancadas de Morena, Ignacio Mier; del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya; y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente, en la Cámara de Diputados, se comprometieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador a sacar adelante la Reforma Eléctrica.

En una reunión con el mandatario federal al interior del Palacio Nacional, Mier Velazco destacó que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia "mostraron congruencia y consecuencia con el pueblo de México".

Aseguró que al igual que en el PEF, sacarán adelante la Reforma Eléctrica, y adelantó que no darán un solo para hacia atrás, pues hacerlo sería la muerte.

"No vamos a permitir señor Presidente, no vamos a dar un paso atrás, en política dar un paso atrás es la muerte y en la política dar un paso hacia adelante es transformar, vamos a transformar a nuestro país y vamos a sacar adelante la reforma Eléctrica, y lo haremos con la fuerza de la razón que nos asiste política, moral, social y sobre todo económica", aseguró frente a legisladores de los tres partidos políticos.

Alberto Anaya, coordinador del PT, sostuvo que así como se ha cumplido con el presupuesto, "vamos a cumplir con la Reforma Eléctrica".

"Y vamos a cumplir con la Reforma Eléctrica porque significa una nueva nacionalización de esa empresa que los neoliberales estaban interesados en entregarla al extranjero y a la iniciativa privada voraz. Es un acto que devuelve al pueblo de México la soberanía energética que garantizará el desarrollo económico y en bienestar de los mexicanos con tarifas eléctricas menores", indicó.

Por su parte, el líder legislativo del PVEM, Carlos Puente, disipó dudas en torno a su postura frente a la Reforma Eléctrica, y dijo que la apoyaran "sin titubeos y sin medias tintas".

"Seguiremos cumpliendo con esta gran tarea de transformar a nuestro país. Reconocerlo Presidente por qué la Reforma Eléctrica considera elevar a rango constitucional la transición energética, eso representa un verdadero compromiso con el medio ambiente, por eso le decimos adelante, sí vamos adelante con usted hasta el último día de mandato sin titubeos y sin medias tintas", aseveró.

Ignacio Mier explicó que para socializar la Reforma Eléctrica, saldrán a todos los distritos electorales, "para defender las bondades que representa la Reforma Eléctrica en nuestro país, para recuperar el control del servicio público de energía eléctrica y asegurar la soberanía y la seguridad nacional en beneficio de las y los mexicanos".

Aseveró además que el Presupuesto para 2022 tiene un contenido que recoge las demandas establecidas en los anhelos y propósito de Morena, y adelantó que también respaldarán al Mandatario Federal en la reforma Político-Electoral y en la reforma a la Guardia Nacional, "para garantizar que quede sectorizada al sector militar, estamos convencidos que es lo mejor para nuestro país y que seguiremos viviendo en un clima de libertad y en un país verdaderamente democrático".

Finalmente, recordó que la coalición Juntos Haremos Historia inició su trabajo legislativo hace 75 días con la aprobación de las leyes secundarias para la revocación de mandato y el desafuero de dos legisladores.

"Dejamos testimonio de una de las luchas más importantes que ha librado el pueblo de México para combatir la impunidad y la corrupción quitándole el fuero a dos legisladores y dimos certeza jurídica dejando claro que los fiscales en los estados carecen del fuero constitucional", concluyó.