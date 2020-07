Vamos a tener ventiladores de sobra, con tecnología mexicana: Conacyt

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez Buylla, informó en reunión con senadores que "vamos a tener ventiladores de sobra producidos en México, con tecnología propia, con modelos 100% del Estado mexicano".

Al reportar sobre las acciones Covid-19, en las que Conacyt participa para el combate a la pandemia, explicó que se llevan a cabo esfuerzos para tener vacunas y tratamientos que "van a ir viendo".

En reunión a distancia con los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología presidida por la senadora Beatriz Paredes Rangel, la titular de Conacyt dijo que esta institución está a cargo de la articulación de capacidades para la producción de ventiladores 100% mexicanos.

Agregó que se opera un Ecosistema Nacional Informático Covid-19, modelos matemáticos de dinámica del virus SARS-CoV-2; una Red Nacional de Laboratorios Covid-19; trabajos sobre gel desinfectantes, así como ensayos clínicos de fármacos.

En su intervención, la senadora Verónica Delgadillo (MC) pidió información a Álvarez Buylla sobre la producción de ventiladores para atender pacientes de Covid-19, ante versiones de que se tenían aparatos obsoletos.

La titular del Conacyt dijo que ante la pandemia del Covid-19, "sin colaboración no se hace frente al reto", y rechazó que México ocupe el quinto lugar en mortalidad por número de habitantes.

Señaló que la atención a enfermos enfrentó la insuficiencia de médicos y dijo que han sido contratados unos 40 mil profesionales.

En la articulación de acciones, subrayó, se tiene una red de laboratorios de diagnóstico Covid-19 para cumplir con el reto epidemiológico.

Del comportamiento de la curva epidemiológica con casos de contagios y fallecimientos en aumento, Álvarez Buylla dijo que en efecto la pandemia no ha terminado, pero no se rebasó la capacidad de atención médica.

En relación con la desaparición de fideicomisos, afirmó que continúan todos los centros de investigación y comprometió que el año próximo aumentará el presupuesto destinado a la Ciencia y Tecnología.