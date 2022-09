Van 800 reportes de fallas de altavoces que emiten alerta sísmica: C5

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del C5, Juan Manuel García Ortegón, informó que han recibido 800 reportes en fallas de altavoces que emiten la alerta sísmica, ya que no emitieron el sonido o lo hicieron de forma desfasada durante el temblor de este 19 de septiembre.

"El porcentaje que funcionó fue el mismo que reportamos, es básicamente el 99% tanto en el simulacro como, 40 minutos después, en el sismo. Tenemos 800 reportes (de que no funcionaron correctamente) y nuevamente recordar a la ciudadanía que no haya escuchado la alerta, se haya escuchado baja o cualquier situación que considere que pudo haberse mejorado por favor al 911 y las redes del C5", dijo en conferencia de prensa.

Dijo que dentro de los reportes hay información de la diferencia del tiempo entre los diversos altavoces ubicados en la capital, "si hay desfase por favor nos lo reportan y se revisa el poste", declaró.

---Durante sismo, funcionaron el 99 por ciento de altavoces

Cabe mencionar que ayer se informó que funcionaron el 99 por ciento de los 13 mil 860 altavoces de la Ciudad de México emitieron la alerta sísmica con 80 segundos de anticipación, es decir que 123 no funcionaron principalmente por una causa eléctrica.