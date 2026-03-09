Van 887 mexicanos evacuados de Medio Oriente
Por la situación en Irán, la embajada mexicana trasladó sus operaciones a Azerbaiyán para continuar brindando apoyo.
LaSecretaría Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio del conflicto en Medio Oriente, han sido evacuadas 887 personas
mexicanas que se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.
A través de un comunicado, la Cancillería destacó que hasta ahora no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física y reiteró la recomendación de no viajar a la región.
Adicionalmente, explicó que, dadas las condiciones que prevalecen en Irán, la embajada mexicana estará operando a partir de hoy desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación en Bakú.
Añadió que el resto de las embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas.
La SRE también detalló que, a partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación gradual de un mayor número de vuelos comerciales.
Agregó que algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que recomendó consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes para aquellos que cuenten con alguna reservación.
Además, recordó los números de contacto de las embajadas en el Medio Oriente en caso de requerir asistencia o protección consular:
Embajada en Irán (atención desde la Embajada en Azerbaiyán), 00 994 50 228 8636
Embajada en Israel, 054-316-6717
Embajada en Jordania, 0778 00 0494
Embajada en Qatar, 3363 4450
Embajada en Arabia Saudita, +966557539374
Embajada en Kuwait, +965 9401 6333
Embajada en EAU, 504 54 0273
Embajada en Líbano, 03 044 598
Oficina de Representación en Palestina, +972 54 447 0095.
