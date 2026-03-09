Van 887 mexicanos evacuados de Medio Oriente

La

(SRE) informó que, en medio del conflicto en Medio Oriente, han sido

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

mexicanas que se encontraban en, Líbano, Irán y Qatar.A través de un comunicado, la Cancillería destacó que hasta ahoraconnacionales que hayan sufridofísica y reiteró laa la región.Adicionalmente, explicó que, dadas las condiciones que prevalecen en Irán, laestará operando a partir de hoy desde Azerbaiyán, con el apoyo de laAñadió que el resto de las embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas.La SRE también detalló que, a partir de las, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación gradual de un mayor número deAgregó que algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que recomendó consultar directamente con las aerolíneas ypara aquellos que cuenten con alguna reservación.Además, recordó losde las embajadas en el Medio Oriente en caso de requerir asistencia o protección consular:Embajada en Irán (atención desde la Embajada en Azerbaiyán), 00 994 50 228 8636Embajada en Israel, 054-316-6717Embajada en Jordania, 0778 00 0494Embajada en Qatar, 3363 4450Embajada en Arabia Saudita, +966557539374Embajada en Kuwait, +965 9401 6333Embajada en EAU, 504 54 0273Embajada en Líbano, 03 044 598Oficina de Representación en Palestina, +972 54 447 0095.