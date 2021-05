Van a salir bien las cosas en renovación de la Cámara de Diputados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que "van a salir bien las cosas" en la elección para renovar la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado si era importante la mayoría en San Lázaro y sobre la coalición legislativa opositora del PRI, PAN y PRD que este lunes se formalizará.

"No me quiero meter en eso, no, yo le tengo mucha confianza, mucha fe al en el pueblo, le tengo mucha confianza, van a salir bien las cosas".

El presidente López Obrador aseguró que se tiene que respetar la voluntad de los ciudadanos porque en democracia el pueblo manda.

"Hay que respetar la voluntad de los ciudadanos, lo que la gente diga, en la democracia el pueblo manda y ya", dijo.