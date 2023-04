Van por permisos de empresas de cannabis vinculadas con Fox

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Bertha Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), anunció que se alistan acciones legales para revocar 65 permisos a 11 empresas, algunas de ellas vinculadas al expresidente Vicente Fox, que se autorizaron para comercializar productos derivados del cannabis días antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionara detalló que el 23 de octubre de 2018 se emitieron lineamientos ilegales de cannabis que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"¿Cuál es el modus operandi para poder otorgar estas autorizaciones en el mes previo al cambio de gobierno? El 30 de octubre de 2018 se emiten lineamientos ilegales de cannabis, lineamientos que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, que no fueron sometidos a considerados de Conamer y tan solo un día después ya se estaban haciendo las solicitudes en Cofepris para la autorización de estos productos que regulaban en los lineamientos. Esto del 1 al 30 de noviembre de 2018".

"De manera paralela se otorgaron autorizaciones con una rapidez sorprendente del 21 al 30 de noviembre del 2018. Se otorgaron en total 65 autorizaciones a estas 11 empresas".

En Palacio Nacional, la funcionara informó que la empresa Kuida Life Mexico, la cual está asociada con el expresidente Vicente Fox, solicitó la autorización de tres productos relacionados con cannabis fue hecha el 23 de noviembre de 2018 y seis días después, el 29 de noviembre ya se había emitido la autorización.

La funcionaria de Cofepris señaló que la empresa Kuida Life es la filial mexicana de la multinacional Khiron, en cuyo sitio web aparece el expresidente Fox como director y miembro del Consejo Directivo.

"El propio expresidente ha hecho público su vinculo con la empresa en redes sociales", dijo.

En el salón Tesorería, Alcalde Luján informó que el entonces comisionado federal cuando se otorgaron las autorizaciones formó parte o ha participado en algunos seminarios auspiciados tanto por el Centro Fox como la empresa Khiromed después de haber dejado el cargo.

Señaló que entre las acciones que se han hecho por la entrega de esos permisos ilegales está la inhabilitación por parte del Órgano Interno de Control (OIC) a la exdirectora de Cofepris que firmó las 65 autorizaciones.

También, indicó, se han presentado juicios de lesividad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para poder revocar estas autorizaciones.

"Las acciones a seguir es poder trabajar, ejercer acciones legales para la revocación de las autorizaciones que se otorgaron como ya lo vimos de manera irregular y también coordinarnos con otras instituciones principalmente el SAT, la Procuraduría Fiscal, y otras instituciones para saber más de la información sobre estas 11 empresas. "Identificar si hubiera otras irregularidades y en caso que así sea, poder ejercer acciones legales", dijo.