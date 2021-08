Variante Delta, dominante en 85% del total de casos de Covid

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, dijo que la variante Delta ya es dominante en un 85% del total de los casos de Covid-19."Hace dos semanas inició su presentación y ya es la variante dominante de las secuenciaciones que se realizan, estamos estimando que alrededor del 85% ya de los casos de Covid-19 son variante Delta por eso el llamado a todas las personas de que sigan cuidándose, no bajen la guardia y usen el cubrebocas y no asistan a espacios con aglomeraciones".Agregó que aunque se han presentado más variantes en la capital como la variante mexicana, la Alfa y Beta así como Gamma, la variante Delta, proveniente de la India sigue siendo la que dolerá en los casos.Oliva López mencionó que hay 12 menores de edad hospitalizados en nosocomios de Sedesa a causa de la variante Delta, ninguno de ellos se encuentra grave.El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que hay 5 mil casos activos entre la población de 0 a 17 años.Sobre las nuevas proyecciones del modelo epidemiológico, Eduardo Clark García Dobarganes, dijo que es muy "difícil" de cuándo podría haber un pico en esta tercera ola debido a las particularidades de la variante Delta."Es muy difícil hacer una proyección particular de cuándo podrían ser los picos (de la pandemia) y los números derivado de la certidumbre que vivimos en todo el mundo de que todavía no tenemos idea concreta de muchos de los atributos y parámetros de cuales la variante Delta se esparce a diferencia de la cepa original de Covid que todos modelamos hace un año y que teníamos parámetros claros".Agregó que ahora es complejo realizar modelos epidemiológicos por la variante Delta, pero aclaró que en la capital del país no están viendo un crecimiento exponencial en la hospitalización y que en los últimos 10 días tienen una moderación de la velocidad.