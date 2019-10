Vayan respetándonos: AMLO

Huajuapan de León, Oax.- Ante los reclamos de habitantes de este municipio de que no llegan las becas del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respeto y no confundir a su administración con el régimen anterior.

"No es lo mismo de antes, esto ya cambió y no nos confundan vayan respetándonos, lo digo cariñosamente. No confundan la política con la politiquería, eso tiene que irse quedando afuera, ya chole como dicen los jóvenes".

¿Ustedes creen que yo me dejo engañar? Son 506 estudiantes de preparatoria reciben una beca, me canso ganso y a los que no les ha llegado, les va a llegar".

Por otra parte, afirmó que quienes se ampararon contra la Ley de Remuneraciones -para que nadie gane más que él- pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada.

Arremetió contra los servidores públicos que han presentado más de 27 mil amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

"Hay algunos no les gustó la Ley para que nadie gane más que el Presidente, se ampararon, pues pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada, nada, nada".