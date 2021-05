Ve Cabeza de Vaca intromisión de Ejecutivo en temas estatales

La mañana de este viernes, antes de conocerse la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reapareció de forma pública y lamentó lo que consideró la intromisión directa del gobierno federal en los temas estatales.

"Lo estamos viendo, lo está haciendo en Nuevo León, lo está haciendo en otros estados: una intromisión directa para poder, de alguna manera, generar problemas en los procesos electorales, sobre todo, persecuciones políticas sobre los adversarios, aquellos que no piensan igual que el Presidente", expuso.

García Cabeza de Vaca hizo acto de presencia en el palacio de gobierno, tras días en los que se especuló sobre su paradero.

El gobernador tamaulipeco hizo un reconocimiento a un grupo de mandatarios que realizó un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronunciara sobre el artículo 111 constitucional.

"Celebro que los gobernadores le hayan hecho un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se ande por las ramas, que llegue al fondo del asunto y que de una vez por todas dé a conocer qué es lo que realmente establece el [artículo] 111 constitucional.

"Agradezco y veo que hay un gran interés de los gobernadores, especialmente de los que signaron esa carta; es muy lamentable que se vea una intromisión directa del gobierno federal, yo creo que el que tiene que poner el ejemplo es el señor Presidente de la República", dijo.

Afirmó que en, casos como el suyo, la última palabra la tienen los congresos de los estados, muestra de ello, agregó, fue lo que sucedió en Tamaulipas: "En el Congreso, que no solamente fueron los diputados de Acción Nacional, ojo, es un tema muy importante, siete legisladores de Morena no estuvieron de acuerdo con la decisión que se tomó en la Cámara de Diputados y votaron en abstención, esas se suman a la mayoría".

Sobre su ausencia pública, García Cabeza de Vaca aclaró que ha sido muy cauteloso y muy cuidadoso de no caer en las prácticas que se están dando en otros estados, donde, insistió, se han registrado delitos electorales.