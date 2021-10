Vecinos de Naucalpan y Huixquilucan se unen ante inseguridad

NAUCALPAN, Méx., octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Podrían ser "piratas" los presuntos policías extorsionadores de automovilistas que operan en la zona limítrofe entre Naucalpan y Huixquilucan; el uso de pasajeros simulados para desarticular bandas de ladrones que asaltan pasajeros en transporte público; reforzar la seguridad en este fin de año; ladrones que se hacen pasar por repartidores para robar casas; e incentivar la cultura de la denuncia, fueron temas que autoridades policiales y vecinos analizaron en el Comité Metropolitano de Seguridad coordinado por Colonos de Tecamachalco.

"O nos unimos o nos hundimos", señaló Meni Cohen presidente de Colonos de Tecamachalco en esta sesión del Comité Metropolitano de Seguridad en la que participaron dirigentes vecinales de más de una decena de colonias, comandantes de policía del Estado de México, de Naucalpan, Huixquilucan y Ciudad de México, así como del Campo Militar número 1 de la Sedena.

Los dirigentes vecinales acordaron mantener el apoyo de la Guardia Nacional y el trabajo coordinado entre policías municipales, estatales y capitalinos, para reforzar la seguridad en las zonas limítrofes entre el Estado de México y CDMX, especialmente en puntos de alta incidencia delictiva como Cuatro Caminos; así como el corredor de las colonias que van del Molinito, Estado de México, Río Hondo e Independencia, que registra alta incidencia delictiva en robo a pasajeros de transporte público, comercios y habitantes.

"Solicitamos no bajar la guardia el fin de año, los fines de semana y especialmente entorno a las construcciones", donde ha habido experiencia de que los ladrones entran las casas aledañas y en cinco minutos las desarman, indicó Meni Cohen.

Aunque no se ha disparado el robo a residencias, "pedimos que este delito vaya a la baja", indicó el dirigente vecinal al reconocer las carencias con las que operan policías de Naucalpan a quienes conminó a pedir apoyo de los vecinos, incluso con los abogados de la Asociación de Colonos para poner a disposición a delincuentes.

El comisario de Naucalpan Raymundo Galindo Reynoso, informó que investigan la operación de presuntos policías que extorsionan a automovilistas en la zona limítrofe con Huixquilucan, "porque no dan número de unidad preciso, no sabemos si son estatales, municipales o alguien que clonó una patrulla, ya hay un equipo de inteligencia para detectar a quienes se hacen pasar por servidores públicos o sin son servidores sancionarlos, no vamos a solapar corrupción, serán enviados a la Comisión de Honor y Justicia o la Fiscalía, no toleraremos actos de corrupción".

Ruta de delincuentes entre colonias

"Tenemos que salir a la calle con 100 o 200 pesos, porque si bien nos va, los ladrones sólo nos cachetean, si salimos sin nada nos quitan la vida", afirmó una líder vecinal de la colonia Estado de México, quien indicó el riesgo en el que viven en una ruta de delincuentes que todos los días asaltan, balean pasajeros y matan vecinos en asaltos. "Dos o tres policías en esta zona de poco sirven, porque aquí la delincuencia nos rebasa", se necesita un trabajo coordinado entre municipales, estatales, Sedena y Guardia Nacional, apuntaron mujeres que son líderes vecinales de las colonias Estado de México e Independencia.