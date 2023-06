Velasco minimiza apoyo del Partido Verde a Sheinbaum y Ebrard

A-AA+

El senador Manuel Velasco Coello minimizó el apoyo de un sector del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a las "corcholatas" Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y descartó alguna ruptura al interior del partido porque "estoy echado para adelante y siempre he ganado las elecciones con contundencia".

En rueda de prensa donde informó que este martes solicitará licencia como senador ante la Comisión Permanente del Congreso, fue cuestionado sobre el apoyo del dirigente del PVEM en la CDMX, Jesús Sesma a Claudia Sheinbaum y otra facción del partido a Marcelo Ebrard.

"Hay que decir que es una encuesta abierta a la ciudadanía y en donde principalmente los que van a influir son los ciudadanos sin partido, los independientes y por supuesto los militantes de Morena, del Verde y del PT. No es una encuesta focalizada al Partido Verde", argumentó.

Dijo que Sheinbaum y Ebrard tienen simpatizantes en el PVEM y están en su derecho de hacerlo, pero descartó que eso signifique una fractura al interior del partido.

Rechazó que este tipo de apoyos lo desanimen en sus aspiraciones presidenciales: "Yo estoy echado para adelante y sé ganar elecciones. En todas las contiendas electorales en que he participado he ganado con contundencia".

Recordó que Jesús Sesma es dirigente en la CDMX, entidad donde el PVEM sacó cerca de 100 mil votos en 2021 y tan solo en Chiapas "sacamos cerca de 500 mil votos", que es el estado que más sufragios le ha dado a ese partido en los últimos cuatro procesos electorales.

Subrayó que estados como Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Estado de México son los que "nos han venido impulsando para que participemos".