Ven contrabando de gasolina por el sur del país

San Cristóbal de las Casas, Chis.- La baja en el precio de la gasolina Superior en Guatemala (Premium en México), hasta en 17 pesos el litro, ha provocado un aumento en el contrabando hacia México, a través del río Suchiate y los múltiples pasos fronterizos irregulares a lo largo de los más de 600 kilómetros de frontera.

Ante el aumento del contrabando de combustible desde Guatemala, elementos de la XXI1 Zona Naval de Tapachula han reforzado los operativos en el Suchiate, para evitar el paso de gasolina.

El jueves 12 de febrero, los marinos localizaron a la orilla del río Suchiate, 15 bidones que habían llegado a México procedentes de Guatemala, con un total de 76 litros de combustible cada uno, con un total de mil 140 litros.

La mañana de este lunes, elementos de la XXII Zona Naval con sede en Puerto Madero, Chiapas, interceptaron en el río Suchiate una balsa con combustible que venía de Guatemala.

"No puedes tirar; no puedes tirar", dice un balsero cuando ve al marino con su fusil acercarse a la balsa. "Aquí estamos grabando". "Estamos en vivo", dice mientras uno de los marinos se acerca a la balsa cargada con varios bidones de gasolina para ser comercializada en territorio mexicano.

Por la tarde del lunes, los elementos de la XXII Zona Naval continuaban en el río Suchiate, para evitar que los balseros siguieran moviendo gasolina de Guatemala a México. Desde el 2022, el precio de la gasolina ha bajado considerablemente en Guatemala.

En los municipios de Socoltenango, Tzimol, Villa de las Rosas y Venustiano Carranza, Chiapas, los vendedores de gasolina, fueron perseguidos con grupos armados, para que dejaran de vender gasolina que proviene de Guatemala.

Con datos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el galón de gasolina de la Superior (Magna) es de 27 quetzales, es decir, a 16.34 pesos mexicanos el litro, pero en varios municipios de la frontera con Guatemala, el precio fluctúa entre 24 y 25, aunque el diésel ha llegado a costar 14.50 pesos el litro, pero en México el precio es de 26 pesos.

En los puntos fronterizos donde no hay control de autoridades aduanales, choferes de tráileres ingresan a Guatemala para cargar diésel con sus camiones.