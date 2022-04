Ven una "Ley Mordaza" en Querétaro; revisarán código penal

QUERÉTARO, Qro., abril 5 (EL UNIVERSAL).- Del paquete de reformas que se hicieron al Código Penal del estado el viernes pasado en materia de seguridad, el gobernador Mauricio Kuri González dijo que los cambios al artículo 159 se encuentran en revisión debido a las observaciones hechas por reporteros, con la posibilidad de enviar a la Legislatura posibles propuestas de modificación a lo ya aprobado.

Lo anterior lo dijo el mandatario en torno a las reformas que se hicieron al referido artículo, mismo que ha sido cuestionado por periodistas queretanos, ya que refieren se puede tratar de una "Ley Mordaza".

"La vamos a revisar, en Querétaro necesitamos periodistas que hagan sentir incómodos a los gobernantes, [esa] es la primera labor. [A la iniciativa de reforma] la vamos a analizar, no me ha llegado, creo que sigue en la Legislatura; en cuanto llegue, si es que llega, la voy a revisar. Estoy dispuesto a escuchar a todas las voces", destacó.

Según un comunicado del Colectivo de Periodistas en Activo de Querétaro, se explica que en la Gaceta Legislativa que se publicó el pasado 31 de marzo, el artículo 159 establece que se impondrán de uno a cinco años de prisión, hasta 500 veces el valor diario de la UMA por concepto de multa y trabajos en favor de la comunidad hasta por seis meses, "al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, utilice, revele, entregue o facilite el acceso a información, documentos o cualquier objeto que se le hubiese confiado sea público o privado".

En el escrito, además, indican que en la reforma también se incluye que las penas señaladas se aumenten hasta en una mitad cuando la conducta se realiza "aprovechándose de algún empleo, cargo, profesión, comisión, arte u oficio".

También incluye sanciones a servidores públicos, a quienes además de las penas mencionadas, se le impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, puesto, cargo o comisión de carácter público, por el mismo tiempo de prisión impuesta.

De acuerdo con el colectivo, esta reforma vulnera la Ley del Secreto Profesional Periodístico en el Estado de Querétaro, "donde establece que el periodista y el colaborador periodístico tienen el derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva".

Es el PRI en la actual legislatura el que está trabajando en desahogar la Ley de Protección a Periodistas local.

Esta iniciativa busca generar los esquemas de protección a periodistas y activistas, sin embargo, aún falta por desarrollar esquemas que permitan un libre ejercicio del periodismo, como es el acceso a la información de caracter público.

El priista Paul Ospital es el legislador que trabaja en el documento y en una entrevista anterior aseguró que buscan qe con esta ley "haya más alcances que en la [ley] federal", donde no se tocan temas como el acceso a la información.

Lo anterior, pese a la existencia de organismos autónomos como Infoqro en la entidad.

Sin embargo, lo que el colectivo de periodistas locales busca es que se deje claro que no habrá obstaculización para la obtención de información.